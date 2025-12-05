قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، التقدم بشكوى رسمية شديدة اللهجة، لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، ضد حكام مواجهة فريق كرة اليد الأول بالنادي أمام نظيره بالأهلي، والتي أقيمت عصر اليوم الجمعة بصالة هليوبوليس بالشروق، في قمة الجولة السابعة عشرة لدوري المحترفين.

وكانت قد انتهت المباراة التي جمعت بين الطرفين، بفوز يد الأبيض على المارد الأحمر بنتيجة 22-20.

الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد حكام مباراة كوماندوز اليد أمام الأهلي

وأكد نادي الزمالك في بيان رسمي أن شكواه بسبب الأخطاء التحكيمية والتي وصفها بالفجة، بجانب التحامل الواضح ضد الفريق في مواجهة اليوم، والتي كادت أن تغير مجرى المباراة، لولا بسالة وروح لاعبي يد الزمالك.

وقال الزمالك في بيانه: :"تعتبر الشكوى الجديدة هى الثالثة التي يتقدم بها الزمالك ضد الحكام، لاتحاد كرة اليد، حيث يظهر دائماً التحامل الواضح ضد الفريق، وهو ما يستوجب وقفة ضد التجاوزات التحكيمية، التي تعرقل مسيرة الأبيض نحو البطولة".

وأتم: "يسعى الزمالك في شكواه، إلى العدالة التحكيمية في جميع المواجهات، من أجل إعطاء كل ذي حق حقه، بعيداً عن التحيز والمجاملات لأي فريق على حساب الآخر".

وتصدر نادي الزمالك حدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 43 نقطة، بعد الفوز على النادي الأهلي الذي تجمد رصيده عند النقطة 40 في المركز الثالث.

ويتبقى للأهلي مباراتين مؤجلتين، لانشغاله ببطولة أفريقيا أبطال الدوري، التي توج بها للمرة الثامنة في تاريخه.