أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن القائمة الرسمية للمباراة القادمة ضد سيلتا فيجو، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره سيلتا فيجو، مساء غدًا الأحد، في تمام العاشرة مساءً، ضمن لقاءات الجولة الـ16 لبطولة الدوري الإسباني، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو".

وشهدت قائمة ريال مدريد الرسمية لمباراته ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، غياب خمسة لاعبين للإصابة، وهم: داني كارفخال، دين هويسن، ترينت ألكسندر أرنولد، فيرلاند ميندي، ودافيد ألابا.

قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو

حراس المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - سيرجيو ميستري

المدافعون: إيدير ميليتاو - راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - أنطونيو روديجر - خوان مارتينيز

لاعبو الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس

في الهجوم: فينيسيوس جونيور - إندريك فيليبي - كيليان مبابي - رودريجو جوس - جونزالو جارسيا - براهيم دياز - فرانكو ماستانتونو

حكم مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو

أسند الاتحاد الإسباني لكرة القدم مهمة إدارة ​​مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو، إلى الحكم أليخاندرو كوينتيرو، على أن يتولى خورخي فيجيروا مسؤولية تقنية الفيديو المساعد (VAR).

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن برشلونة، المتصدر.

وكان النادي الملكي قد حقق الفوز على أتلتيك بلباو، في المباراة الماضية ببطولة الدوري الإسباني، بثلاثة أهداف دون رد، على ملعب "سان ماميس".