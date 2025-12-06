المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

2 1
14:30
أرسنال

أرسنال

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

- -
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

5 0
14:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الألماني
شتوتجارت

شتوتجارت

0 1
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
19:30
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

كأس العرب
السودان

السودان

- -
18:00
العراق

العراق

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

إعلان

5 غيابات مؤثرة.. قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

04:16 م 06/12/2025
ريال مدريد

ريال مدريد

أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن القائمة الرسمية للمباراة القادمة ضد سيلتا فيجو، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره سيلتا فيجو، مساء غدًا الأحد، في تمام العاشرة مساءً، ضمن لقاءات الجولة الـ16 لبطولة الدوري الإسباني، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو".

وشهدت قائمة ريال مدريد الرسمية لمباراته ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، غياب خمسة لاعبين للإصابة، وهم: داني كارفخال، دين هويسن، ترينت ألكسندر أرنولد، فيرلاند ميندي، ودافيد ألابا.

قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو

حراس المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - سيرجيو ميستري

المدافعون: إيدير ميليتاو - راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - أنطونيو روديجر - خوان مارتينيز

لاعبو الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس

في الهجوم: فينيسيوس جونيور - إندريك فيليبي - كيليان مبابي - رودريجو جوس - جونزالو جارسيا - براهيم دياز - فرانكو ماستانتونو

حكم مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو

أسند الاتحاد الإسباني لكرة القدم مهمة إدارة ​​مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو، إلى الحكم أليخاندرو كوينتيرو، على أن يتولى خورخي فيجيروا مسؤولية تقنية الفيديو المساعد (VAR).

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن برشلونة، المتصدر.

وكان النادي الملكي قد حقق الفوز على أتلتيك بلباو، في المباراة الماضية ببطولة الدوري الإسباني، بثلاثة أهداف دون رد، على ملعب "سان ماميس".

ريال مدريد سيلتا فيجو الدوري الإسباني قائمة ريال مدريد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 0
سندرلاند

سندرلاند

1

الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
البـــحرين

البـــحرين

1 4
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

60

رأسية قوية من سفيان بن دبكة من داخل منطقة الجزاء تخرج أعلى مرمى البحرين

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg