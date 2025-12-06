المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

- -
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

0 0
17:00
تشيلسي

تشيلسي

كأس العرب
السودان

السودان

0 0
18:00
العراق

العراق

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

5 0
14:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
19:30
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

بعد خسارته أمام أستون فيلا.. ماذا ينتظر أرسنال في الدوري الإنجليزي بشهر ديسمبر?

طارق متولي

كتب - طارق متولي

06:34 م 06/12/2025
حسرة لاعبو أرسنال عقب الخسارة

فريق أرسنال

يترقب أرسنال عدة مباريات قوية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الخسارة من أستون فيلا في المباراة التي جمعت بين الطرفيت في الجولة الـ 15.

وخسر أرسنال من أستون فيلا بنتيجة 2-1، حيث كادت أن تنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 لولا فرصة إيميليانو الذي استطاع أن يحرز منها هدف قاتل لصالح فريقه في اللحظات الأخيرة.

وتعد تلك الخسارة هي الخسارة السادسة بالنسبة لميكيل أرتيتا أمام أستون فيلا في مبارياته أمام الفريق في البريميرليج منذ تعيينه مدربًا للجانرز.

وتأتي الخسارة أمام أستون فيلا بالنسبة لميكيل أرتيتا هي ثاني أكبر عدد من الهزائم في مشواره التدريبي مع الفريق في البريميرليج، بعد هزائمه أمام مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا بواقع 7 مباريات.

مباريات أرسنال في شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي

يرغب أرسنال في تحقيق الفوز في مبارياته المتبقية في الدور الأول بشهر ديسمبر الجاري من البريميرليج، من أجل تعويض خسارة أستون فيلا، لكنه سيواجه عدة مباريات قوية جاءت على الشكل التالي:ـ

- أرسنال ضد وولفرهامبتون.

- إيفرتون ضد أرسنال.

- أرسنال ضد برايتون.

- أرسنال ضد أستون فيلا.

ويُشار إلى أن الجانرز سيخوض مواجهتين في مسابقتين مختلفتين أمام كل من كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا وكريستال بالاس في كأس الكاراباو بالشهر الجاري، بخلاف مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال الدوري الإنجليزي البريميرليج ميكيل أرتيتا أرتيتا بطولة الدوري الإنجليزي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
سندرلاند

سندرلاند

77

عرضية للسيتي من ركنية نفذها رايندرز ويتصدى لها دفاع سندرلاند

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
