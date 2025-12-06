يترقب أرسنال عدة مباريات قوية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الخسارة من أستون فيلا في المباراة التي جمعت بين الطرفيت في الجولة الـ 15.

وخسر أرسنال من أستون فيلا بنتيجة 2-1، حيث كادت أن تنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 لولا فرصة إيميليانو الذي استطاع أن يحرز منها هدف قاتل لصالح فريقه في اللحظات الأخيرة.

وتعد تلك الخسارة هي الخسارة السادسة بالنسبة لميكيل أرتيتا أمام أستون فيلا في مبارياته أمام الفريق في البريميرليج منذ تعيينه مدربًا للجانرز.

وتأتي الخسارة أمام أستون فيلا بالنسبة لميكيل أرتيتا هي ثاني أكبر عدد من الهزائم في مشواره التدريبي مع الفريق في البريميرليج، بعد هزائمه أمام مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا بواقع 7 مباريات.

مباريات أرسنال في شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي

يرغب أرسنال في تحقيق الفوز في مبارياته المتبقية في الدور الأول بشهر ديسمبر الجاري من البريميرليج، من أجل تعويض خسارة أستون فيلا، لكنه سيواجه عدة مباريات قوية جاءت على الشكل التالي:ـ

- أرسنال ضد وولفرهامبتون.

- إيفرتون ضد أرسنال.

- أرسنال ضد برايتون.

- أرسنال ضد أستون فيلا.

ويُشار إلى أن الجانرز سيخوض مواجهتين في مسابقتين مختلفتين أمام كل من كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا وكريستال بالاس في كأس الكاراباو بالشهر الجاري، بخلاف مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز.