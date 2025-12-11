المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لمس الكرة 6 مرات في 20 دقيقة.. ماذا قدم مرموش أمام ريال مدريد؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

01:19 ص 11/12/2025
مرموش

مرموش من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

حصل اللاعب المصري عمر مرموش على فرصة المشاركة مع نادي مانشستر سيتي أمام ريال مدريد لمدة 20 دقيقة، اكتفى خلالها بلمس الكرة في 6 مناسبات.

وفاز مانشستر سيتي (2-1) على مضيفه ريال مدريد في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ماذا قدم مرموش أمام ريال مدريد؟

بدأ مرموش مباراة ريال مدريد على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي قبل أن يشارك عند حدود الدقيقة 70 بدلًا من النرويجي إيرلينج هالاند.

وكان مانشستر سيتي متقدمًا (2-1) على ريال مدريد، لذا كان الضغط الهجومي أكبر من فريق المدرب الإسباني تشابي ألونسو، بينما طلب مواطنه بيب جوارديولا من اللاعبين العودة إلى الخلف.

واكتفى مرموش بلمس الكرة 6 مرات في مباراة مدريد والسيتي، على النحو الآتي..

- الدقائق: 20

- اللمسات: 6

- التسديدات: لا توجد سواءً على المرمى أو خارجه

- التمريرات: 2 من 2 (100%)

- التمريرات المفتاحية: 1

- المرواغات الناجحة: صفر من 1

- فقدان الكرة: 3

- التدخلات الأرضية الناجحة: صفر من 2

- التدخلات الهوائية الناجحة: 1 من 2

يشار إلى أن مرموش لم يسجل بعد أول أهدافه في منافسات دوري أبطال أوروبا، المسابقة التي لم يسبق له المشاركة بها قبل انضمامه لمانشستر سيتي في يناير 2025.

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد مانشستر سيتي عمر مرموش

