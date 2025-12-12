المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ليس بسبب الإصابة فقط.. تسمم غذائي يؤخر عودة سيسكو إلى مانشستر يونايتد

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:08 م 12/12/2025
سيسكو

بنجامين سيسكو

يعاني مانشستر يونايتد من انتكاسة جديدة في خطة عودة مهاجمه الشاب بنجامين سيسكو، حيث قد يتأخر ظهوره مع الفريق بسبب تعرضه لتسمم غذائي.

وكان من المقرر أن يعود سيسكو، البالغ من العمر 23 عامًا والمنتقل إلى أولد ترافورد مقابل 74 مليون جنيه إسترليني، إلى الملاعب الأسبوع المقبل بعد غياب منذ 8 نوفمبر بسبب إصابة في الركبة.

ومع ذلك، لم يشارك المهاجم في تدريبات الفريق يوم الخميس، وسيخضع لتقييم إضافي قبل مباراة الفريق ضد بورنموث، في خطوة لتحديد جاهزيته.

وقال روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد: "ماجواير مصاب، ودي ليخت مصاب، أما سيسكو فعلينا أن نرى، لقد أصيب بتسمم غذائي، لكن سننتظر ونقيم حالته، ما زال أمامنا تدريبان قبل المباراة".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة بورنموث في أولد ترافورد، علماً بأن الفريق الضيف فاز في آخر زيارتين له للملعب ولم يخسر في آخر أربع مباريات ضد الشياطين الحمر، لكنه لم يتمكن من تحقيق أي فوز في آخر ست مواجهات.

مانشستر يونايتد بورنموث أولد ترافورد بنجامين سيسكو

