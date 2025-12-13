كوناتي: لا أعتقد أن صلاح سيرحل عن ليفربول

أكد إبراهيما كوناتي مدافع نادي ليفربول، أن مباراة برايتون، لن تكون الأخيرة لـ محمد صلاح مع الريدز.

وشارك محمد صلاح كبديل في فوز ليفربول أمام برايتون بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب أنفيلد، لحساب منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال إبراهيما كوناتي عبر كانال بلس: "بصراحة، لا أعتقد أن تلك المباراة كانت الأخيرة لمحمد صلاح مع ليفربول".

وأضاف: "لقد رأيتم اليوم مدى حبه لهذا النادي، ما حدث معه يجعلك تتفهم الإحباط الذي يشعر به اللاعبين الذين مروا بمسيرة مثله".

وأتم: "إنه لاعب يحبه الجميع، يحبه المدرب، وهو يحب المدرب، والجميع يحب بعضه في هذا النادي".

وودع محمد صلاح، جماهير ليفربول عقب مباراة برايتون، قبل انضمامه لمنتخب مصر، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وكان محمد صلاح، قد ألمح إلى إمكانية رحيله، عن ليفربول عقب مباراة برايتون على ملعب أنفيلد، بعد أزمته مع أرني سلوت مدرب الريدز.