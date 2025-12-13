المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
فلامنجو

فلامنجو

2 0
19:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 0
19:30
أوساسونا

أوساسونا

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

0 1
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 0
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

2 3
20:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

0 0
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

كوناتي: لا أعتقد أن صلاح سيرحل عن ليفربول

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:08 م 13/12/2025
محمد صلاح وكوناتي

محمد صلاح وكوناتي

أكد إبراهيما كوناتي مدافع نادي ليفربول، أن مباراة برايتون، لن تكون الأخيرة لـ محمد صلاح مع الريدز.

وشارك محمد صلاح كبديل في فوز ليفربول أمام برايتون بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب أنفيلد، لحساب منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال إبراهيما كوناتي عبر كانال بلس: "بصراحة، لا أعتقد أن تلك المباراة كانت الأخيرة لمحمد صلاح مع ليفربول".

وأضاف: "لقد رأيتم اليوم مدى حبه لهذا النادي، ما حدث معه يجعلك تتفهم الإحباط الذي يشعر به اللاعبين الذين مروا بمسيرة مثله".

وأتم: "إنه لاعب يحبه الجميع، يحبه المدرب، وهو يحب المدرب، والجميع يحب بعضه في هذا النادي".

وودع محمد صلاح، جماهير ليفربول عقب مباراة برايتون، قبل انضمامه لمنتخب مصر، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وكان محمد صلاح، قد ألمح إلى إمكانية رحيله، عن ليفربول عقب مباراة برايتون على ملعب أنفيلد، بعد أزمته مع أرني سلوت مدرب الريدز.

 

 

ليفربول محمد صلاح كوناتي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
أرسنال

أرسنال

0 0
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

1

الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg