كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

كأس كاراباو
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس ملك أسبانيا
تالافيرا

تالافيرا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:15
فولهام

فولهام

قبل مباراة برينتفورد في الكاراباو.. التطورات الأخيرة في إصابات لاعبي مانشستر سيتي

طارق متولي

كتب - طارق متولي

04:14 م 17/12/2025
احتفال هالاند مهاجم مانشستر سيتي

فريق مانشستر سيتي

يدخل فريق مانشستر سيتي مباراة مهمة أمام برينتفورد، في إطار مواجهات ربع نهائي بطولة كأس الكاراباو.

ويسعى السماوي لمواصلة سلسلة انتصاراته، بعد الفوز في المباريات الأخيرة والعودة للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع الجانرز متصدر البطولة.

ويأتي ذلك في ظل تركيز الإسباني بيب جوارديولا نحو بطولة الكاراباو التي فاز بها 4 مرات رفقة الفريق، رغم وجود عدة مخاوف لدى بيب قد تجبره على إجراء سلسلة من التغييرات في تشكيلته بسبب الإصابات التي تعرض لها معظم لاعبي الفريق.

وسلطت تقارير صحفية إنجليزية الضوء على تطورات إصابات لاعبي السماوي، قبل الدخول في مباراة اليوم أمام برينتفورد في كأس الكاراباو.

جيريمي دوكو

أكد جوارديولا أن دوكو تعرض لإصابة في الساق خلال الفوز على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، مما منعه من السفر مع الفريق لخوض مباراة كريستال بالاس، حيث من المقرر أن يغيب الجناح عن المباريات التي سيخوضها الفريق الشهر الجاري، بسبب فترة تعافيه.

رودري

لا يزال لم يحدد جوارديولا أو أي عنصر في الجهاز الفني بالفريق موعد عودة رودري من الإصابة، والتي تعرض لها خلال الفوز على بورنموث، في ظل أن اللاعب لا يزال في مرحلة التعافي.

جون ستونز

تعرض ستونز لإصابة في الفخذ، حيث كان الأقرب للعودة أمام كريستال بالاس يوم الأحد الماضي، لكنه لم يشارك في المباراة، في حين أنه من المنتظر أن يعود قريبًا لأن إصابته ليست خطيرة.

ماتيو كوفاسيتش

يعاني كوفاسيتش من إصابة في الكاحل تستغرق بعض الوقت للتعافي، حيث يعد هو اللاعب الوحيد الذي لم يقترب من العودة حتى اللحظة، في الوقت الذي أكد فيه بيب أن اللاعب سيعود في الجزء الأخير من الموسم.

مانشستر سيتي مانشستر فريق مانشستر سيتي إصابات لاعبي مانشستر سيتي كأس الكاراباو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

