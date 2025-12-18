وضع ريال مدريد، بندا في عقد إعارة إندريك إلى ليون الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ليون أتم اتفاقه مع ريال مدريد، حول الحصول على خدمات إندرك في شهر يناير المقبل لمدة 6 أشهر.

ووفقًا لإذاعة كادينا كوبي الإسبانية، فإن ريال مدريد سوف يضع بندًا في عقد إندريك مع ليون يضن له المشاركة في المباريات.

أوضح التقرير، أن ريال مدريد طلب مشاركة إندريك في 25 مباراة مع ليون، وهو الشرط الوحيد في عقد البرازيلي مع النادي الفرنسي.

ويرغب ريال مدريد، في حصول إندريك على أكبر فرصة مشاركه مع ليون في النصف الثاني من الموسم.

ويعاني إندريك من قلة المشاركة مع ريال مدريد هذا الموسم، مما جعله يفكر في الرحيل عن صفوف الميرنجي.

وخلال الموسم الجاري، شارك إندريك في 3 مباريات فقط مع ريال مدريد، بمعدل 99 دقيقة، ولم يسجل أو يصنع.

إندريك (19 عاما) انضم إلى ريال مدريد في صيف 2024 قادما من بالميراس البرازيلي مقابل 47.5 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى 2030.