أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب؟

وتنطلق بطولة أمم أفريقيا، يوم 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى يوم 18 يناير 2026.

وهناك العديد من الأرقام القياسية، في البطولة التي انطلقت قبل 70 عامًا، والتي يحضر فيها منتخب مصر.

بينما تجتمع 24 دولة في المغرب بطموح وإيمان، فإن هذه الأرقام القياسية تمثل المعايير التي سيسعى كل لاعب لتحقيقها، سواء أدرك ذلك أم لا، خلال الشهر المقبل.

وإليكم أبرز الأرقام والحقائق:

أكثر المشاركات في كأس الأمم الأفريقية

ريجوبيرت سونج (الكاميرون): 1996، 1998، 2000، 2002، 2004، 2006، 2008، 2010

أحمد حسن (مصر): 1996–2010

أندريه أيو (غانا): 2008-2023

يوسف المساكني (تونس): 2010-2023

الأكثر مشاركة في كأس الأمم الأفريقية

ريجوبيرت سونج (الكاميرون)

أندريه أيو (غانا) - لكل منهما 36 مباراة.

أكثر اللاعبين فوزًا بألقاب كأس الأمم الأفريقية

أحمد حسن (مصر): 1998، 2006، 2008، 2010

عصام الحضري (مصر): 1998، 2006، 2008، 2010

أكثر الأهداف المسجلة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الواحدة

بيير نداي مولامبا (الكونغو الديمقراطية / زائير) – 1974 (9 أهداف)

أكثر عدد من الأهداف التي سجلها فرد واحد في مباراة واحدة من مباريات كأس الأمم الأفريقية

لوران بوكو (كوت ديفوار) – 1970 (5 أهداف)

المباراة الأعلى تسجيلًا للأهداف في تاريخ كأس الأمم الأفريقية

مصر 6-3 نيجيريا (1963)

أسرع هدف تم تسجيله على الإطلاق في كأس الأمم الأفريقية

أيمن منصور (مصر) – 1994 (23 ثانية)

أكثر عدد من الأهداف المسجلة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية

صامويل إيتو (الكاميرون) - (18 هدفًا)

أكثر عدد من الهاتريك في كأس الأمم الأفريقية

حسن الشاذلي (مصر) - 2 ثلاثية