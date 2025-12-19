المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"يويفا" يُخفض عقوبة نجم باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

06:30 م 19/12/2025 تعديل في 06:47 م
لوكاس هيرنانديز

لوكاس هيرنانديز

تلقى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مفاجأة سارة، حول عقوبة الظهير الأيسر لوكاس هيرنانديز، في دوري أبطال أوروبا.

وكان "يويفا" قد عاقب نجم باريس سان جيرمان، بسبب ضربه بالمرفق، لاعب وسط توتنهام هوتسبير، الهولندي تشافي سيمونز.

تخفيض عقوبة لوكاس هيرنانديز

وبحسب ما ذكرته صحيفة "لوباريزيان"، فقد خفّف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عقوبة إيقاف لوكاس هيرنانديز، من ثلاث مباريات إلى مباراتين، بعد استئناف باريس سان جيرمان.

وكان من المقرر أن يغيب اللاعب عن ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا، بعد طرده في فوز باريس سان جيرمان (5-3) على توتنهام هوتسبير، في نهاية نوفمبر الماضي.

وخفّضت لجنة الرقابة والانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي العقوبة على ظهير أيسر باريس سان جيرمان، ذي الـ29عامًا، إلى مباراتين فقط.

وغاب هيرنانديز عن تعادل باريس سان جيرمان (0-0) أمام أتلتيك بلباو، ولم يكن مؤهلًا للمشاركة في مباراة سبورتينج لشبونة، إلى جانب مباراة نيوكاسل يونايتد في يناير.

لكن بعد تخفيض العقوبة سيلعب الظهير الفرنسي المباراة المقبلة مع باريس سان جيرمان بدوري الأبطال.

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان لوكاس هيرنانديز

