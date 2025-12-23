لايبزيج الألماني يكشف تفاصيل جلسته مع مسئولي الأهلي

كشف نادي لايبزيج الألماني تفاصيل الجلسة التي عقدها مسئولوه مع خالد مرتجي، أمين الصندوق في النادي الأهلي، ونيرة علي، المدير التنفيذي لشركة كرة القدم بالأحمر.

وذكر لايبزيج في بيان رسمي: "اجتمعت إدارة النادي مع مسئولي الأهلي، حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب الدوري المصري، لتبادل الخبرات والتعلم، وتحديد القيم المشتركة، واستكشاف سبل التعاون المبدئية، واجتمع كبار المسؤولين من كلا الناديين في حوار مفتوح حول فلسفة النادي، وتطوير الشباب، ومجالات التعاون المحتملة".

وأشار النادي إلى أن المناقشات ركزت بشكل أساسي على فلسفة واستراتيجيات الناديين، خصوصًا في ملفات هياكل تطوير الشباب، وكيفية تعزيز تبادل المعرفة والخبرات في المستقبل.

كما تبادل الناديان وجهات النظر حول استراتيجياتهما التجارية والإعلامية، وبحثا نقاط التواصل المحتملة للتعاون في هذه المجالات، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في المقر الرئيسي الجديد للنادي الألماني.

من جهته، قال يوهان بلينج، الرئيس التنفيذي للأعمال في نادي لايبزيج: "لقد كانت لحظة مميزة أن نرحب بإدارة الأهلي هنا، ورغم اختلاف ثقافاتنا الكروية، إلا أننا نتشارك نفس الالتزام بالتميز والابتكار".

وأضاف: "كان الحوار المفتوح والشفاف حول مواضيع مثل تطوير الشباب، ولجان كشافة اللاعبين، والبنية التحتية، والجوانب الاقتصادية، قيمًا للغاية لكلا الطرفين، حيث تؤكد اجتماعات كهذه على أهمية الحوار والتعاون الدوليين في مساعدة الأندية على التطور خارج الملعب، والتعلم من بعضها البعض، وتعزيز بيئات كرة القدم المستدامة".

وأتم يوهان بلينج تصريحاته قائلًا: "كانت هذه اللقاءات، التي اتسمت بالانفتاح والثقة، حول مواضيع مثل تطوير الشباب، وهياكل الاستكشاف، والبنية التحتية، والجوانب الاقتصادية، ذات قيمة بالغة لكلا الطرفين".

أما خالد مرتجي فقال من ناحيته: "أُعجبنا بكرم ضيافة نادي لايبزيج واحترافيته، فالتنظيم الواضح للنادي، وهيكله العصري، وكفاءته التشغيلية الملحوظة، تجسد فلسفة كرة قدم معاصرة تقوم على التخطيط والانضباط والابتكار".

وأتم خالد مرتجي تصريحاته قائلًا: "يلعب تبادل الثقافة والمعرفة والخبرات دورًا محوريًا في صناعتنا، حيث تستمر كرة القدم في التطور داخل الملعب وخارجه".

