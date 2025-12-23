يفاضل نادي برشلونة الإسباني بين عدة أسماء بارزة، من أجل تدعيم خط الدفاع، خاصة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في الصيف المقبل، ومن بينهم الإنجليزي مارك جيهي، لاعب كريستال بالاس.

ويُعد مدافع كريستال بالاس الإنجليزي هدفًا لنادي برشلونة الإنجليزي، الذي يتابعه عن كثب، بل والتقى بوكلاء أعماله خلال الفترة الماضية، لمعرفة طلباته الشخصية قبل التحرك رسميًا لضمه.

فشل مفاوضات برشلونة مع مارك جيهي

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن الخلافات المالية بين برشلونة ومارك جيهي كانت كبيرة، مما أدى إلى فشل المفاوضات بشكل ملحوظ.

وانقطع التواصل بين الطرفين لعدة أسابيع، في حين أن أندية أخرى، خاصة من الدوري الإنجليزي، تواصلت مع اللاعب الإنجليزي الدولي، لمحاولة الحصول على خدماته.

ويتوقع كريستال بالاس رحيل المدافع المتألق مجانًا الصيف المقبل، بعدما تم رفض عرضًا بقيمة 40 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من أجله.

وتُعتبر أندية ليفربول وبايرن ميونخ الأوفر حظًا لضم مارك جيهي خلال الموسم القادم، حيث ترصد راتبًا مغريًا لمدافع الفريق الإنجليزي، مع مساعي للحصول على توقيعه في يناير.

وينتهي عقد دايوت أوباميكانو، مدافع بايرن ميونخ، وإبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول، في نهاية الموسم، وهما من أفضل المدافعين خلال الموسم الحالي.

أزمة مالية تهدد خطط برشلونة الدفاعية

من جانبه يتطلع برشلونة إلى التعاقد مع مدافع من الطراز الرفيع خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث برز الثنائي الكرواتي يوشكو جفارديول لاعب مانشستر سيتي، وأليساندرو باستوني نجم دفاع إنتر ميلان.

ويُعد أليساندرو باستوني بوجه خاص هدفًا لنادي برشلونة، من أجل تدعيم مركز قلب الدفاع، ويبدو أنه يُبدي اهتمامًا بفكرة الانتقال إلى "كامب نو"، لكن الأزمة المالية التي يعاني منها البارسا تحول دون إتمام الصفقة.