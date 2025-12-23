المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

2 1
19:30
تنزانيا

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية
تونس

تونس

3 0
22:00
أوغندا

أوغندا

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

1 0
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

1 0
20:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

3 0
17:00
بوتسوانا

بوتسوانا

إعلان

برشلونة في ورطة.. ضياع صفقة جيهي وضائقة مالية تُقلّص خيارات تدعيم الدفاع

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

10:34 م 23/12/2025
مارك جيهي

مارك جيهي

يفاضل نادي برشلونة الإسباني بين عدة أسماء بارزة، من أجل تدعيم خط الدفاع، خاصة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في الصيف المقبل، ومن بينهم الإنجليزي مارك جيهي، لاعب كريستال بالاس.

ويُعد مدافع كريستال بالاس الإنجليزي هدفًا لنادي برشلونة الإنجليزي، الذي يتابعه عن كثب، بل والتقى بوكلاء أعماله خلال الفترة الماضية، لمعرفة طلباته الشخصية قبل التحرك رسميًا لضمه.

فشل مفاوضات برشلونة مع مارك جيهي

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن الخلافات المالية بين برشلونة ومارك جيهي كانت كبيرة، مما أدى إلى فشل المفاوضات بشكل ملحوظ.

وانقطع التواصل بين الطرفين لعدة أسابيع، في حين أن أندية أخرى، خاصة من الدوري الإنجليزي، تواصلت مع اللاعب الإنجليزي الدولي، لمحاولة الحصول على خدماته.

ويتوقع كريستال بالاس رحيل المدافع المتألق مجانًا الصيف المقبل، بعدما تم رفض عرضًا بقيمة 40 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من أجله.

وتُعتبر أندية ليفربول وبايرن ميونخ الأوفر حظًا لضم مارك جيهي خلال الموسم القادم، حيث ترصد راتبًا مغريًا لمدافع الفريق الإنجليزي، مع مساعي للحصول على توقيعه في يناير.

وينتهي عقد دايوت أوباميكانو، مدافع بايرن ميونخ، وإبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول، في نهاية الموسم، وهما من أفضل المدافعين خلال الموسم الحالي.

أزمة مالية تهدد خطط برشلونة الدفاعية

من جانبه يتطلع برشلونة إلى التعاقد مع مدافع من الطراز الرفيع خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث برز الثنائي الكرواتي يوشكو جفارديول لاعب مانشستر سيتي، وأليساندرو باستوني نجم دفاع إنتر ميلان.

ويُعد أليساندرو باستوني بوجه خاص هدفًا لنادي برشلونة، من أجل تدعيم مركز قلب الدفاع، ويبدو أنه يُبدي اهتمامًا بفكرة الانتقال إلى "كامب نو"، لكن الأزمة المالية التي يعاني منها البارسا تحول دون إتمام الصفقة.

الدوري الإنجليزي برشلونة كريستال بالاس مارك جيهي أليساندرو باستوني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg