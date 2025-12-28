المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

0 0
17:00
السودان

السودان

الدوري الإيطالي
كريمونيسي

كريمونيسي

0 2
16:00
نابولي

نابولي

كأس مصر
الزمالك

الزمالك

1 0
14:30
بلدية المحلة

بلدية المحلة

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

3 0
13:30
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

كأس الأمم الأفريقية
الجابون

الجابون

2 3
14:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

- -
19:30
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
22:00
الكاميرون

الكاميرون

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

1 1
16:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

ثنائية هويلوند تقود نابولي لفوز ثمين على كريمونيزي ومطاردة ميلان على الصدارة

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

06:04 م 28/12/2025
نابولي

نابولي

أحرز فريق نابولي فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه كريمونيزي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، ببطولة الدوري الإيطالي.

دارت فعاليات لقاء نابولي ضد كريمونيزي، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" في الجولة الـ17 من عمر الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

ونجح رجال المدرب أنطونيو كونتي تقليص في تقليص فارق صدارة ترتيب الكالتشيو مع ميلان، إلى نقطة واحدة.

نابولي يهزم كريمونيزي بثنائية

ضم تشكيل نابولي ضد كريمونيزي: "كونتيني، دي لورينزو، رحماني، جيسوس، بوليتانو، لوبوتكا، ماكتوميناي، سبينزولا، نيريس، إليف إلماس، هويلوند".

ونجح المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند في قيادة نابولي للفوز على كريمونيسي، بإحراز هدفي الفوز، خلال الشوط الأول الذي شهد سيطرة كبيرة.

وسجل هويلوند الهدف الأول لصالح فريق الجنوب نابولي في الدقيقة الـ13، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 45.

ويشهد الموسم الحالي تقديم المهاجم النرويجي مستويات مميزة للغاية، حيث خاض 18 مباراة في جميع البطولات وسجل 7 أهداف وصنع هدف آخر.

ويحتل نابولي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد كريمونيزي في المركز الـ12 برصيد 21 نقطة.

وخاض نابولي 16 مباراة هذا الموسم في الدوري، فاز في 11 منها، وتعادل في واحدة، وخسر 4 مباريات.

بينما لعب الضيف كريمونيزي 16 مباراة أيضًا وحقق الفوز خلال 5 مباريات، وتعادل في 6، وخسر خلال 6 مباريات.

الدوري الإيطالي نابولي راسموس هويلوند كريمونيزي

