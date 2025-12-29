كشف الجهاز الفني لمنتخب أنجولا، بقيادة باتريس بوميل، عن تشكيل الظباء السوداء أمام مصر، في المباراة التي ستجري بينهما في إطار مواجهات بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويواجه منتخب مصر نظيره أنجولا، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية، من كأس أمم أفريقيا، ويستضيف اللقاء ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

ويبحث منتخب أنجولا، عن تحقيق الفوز أمام مصر في المباراة التي ستجري بينهما، أملًا في حجز بطاقة العبور إلى دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

تشكيل منتخب أنجولا أمام مصر

دفع الجهاز الفني لمنتخب أنجولا، بقيادة باتريس بوميل، بقوته الضاربة أمام مصر، إذ ترتكز الآمال، على تحقيق الفوز ضد الفراعنة، للحفاظ على آمال بلوع دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.

وجاء تشكيل أنجولا أمام مصر، على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوجو ماركويس.

خط الدفاع: نوريو فورتونا، ديفيد كارمو، كايلوندا جاسبار، مواتي مودستو.

خط الوسط: مايسترو، بينيديتو مامبويني موكيندي، فريدي ريبيرو.

خط الهجوم: شيكو بانزا، كريستوفاو مابولولو، زيتو لوفومبو.

كان قد افتتح منتخب أنجولا مشواره في كأس أمم أفريقيا، بالخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتعادل مع نظيره زيمبابوي (1-1)، في المباراة التي جرت لحساب الجولة الثانية من كأس الأمم.