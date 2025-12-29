عبر مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، عن سعادته بالمشاركة مع الفراعنة أمام أنجولا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا.

وفرض التعادل السلبي على مباراة منتخب مصر وأنجولا، التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس أمم أفريقيا، لينهي الفراعنة مرحلة المجموعات دون هزيمة.

وشارك مصطفى شوبير، رفقة منتخب مصر للمرة الأولى في بطولة كأس أمم أفريقيا، ونجح حارس المرمى في الحفاظ على نظافة شباكه.

تصريحات مصطفى شوبير

استهل مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، تصريحاته التي أدلى بها عبر قناة "بي إن سبورت" قائلًا: "الحمد لله على التأهل والمشاركة الأولى لي مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، وأفتخر بتمثيل بلدي وحققت أحد أحلامي بذلك الظهور، وإن شاء الله القادم أفضل".

وأضاف: "منتخب أنجولا حاول تحقيق الفوز أمامنا لأنها كانت الفرصة الأخيرة لهم من أجل التأهل، لكننا صمدنا وجميع اللاعبين كانوا رجال رغم عدم مشاركة البعض خلال الفترة الماضية".

وأتم: "سنقدم كل ما لدينا ونجتهد من أجل التتويج بكأس أمم أفريقيا، وننتظر التوفيق من الله".