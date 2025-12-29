المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
شوبير: فخور بتمثيل منتخب مصر.. وسنقدم كل ما لدينا للتتويج بكأس أمم أفريقيا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:37 م 29/12/2025
مصطفى شوبير

مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر

عبر مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، عن سعادته بالمشاركة مع الفراعنة أمام أنجولا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا.

وفرض التعادل السلبي على مباراة منتخب مصر وأنجولا، التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس أمم أفريقيا، لينهي الفراعنة مرحلة المجموعات دون هزيمة.

وشارك مصطفى شوبير، رفقة منتخب مصر للمرة الأولى في بطولة كأس أمم أفريقيا، ونجح حارس المرمى في الحفاظ على نظافة شباكه.

تصريحات مصطفى شوبير

استهل مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، تصريحاته التي أدلى بها عبر قناة "بي إن سبورت" قائلًا: "الحمد لله على التأهل والمشاركة الأولى لي مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، وأفتخر بتمثيل بلدي وحققت أحد أحلامي بذلك الظهور، وإن شاء الله القادم أفضل".

وأضاف: "منتخب أنجولا حاول تحقيق الفوز أمامنا لأنها كانت الفرصة الأخيرة لهم من أجل التأهل، لكننا صمدنا وجميع اللاعبين كانوا رجال رغم عدم مشاركة البعض خلال الفترة الماضية".

وأتم: "سنقدم كل ما لدينا ونجتهد من أجل التتويج بكأس أمم أفريقيا، وننتظر التوفيق من الله".

منتخب مصر كأس أمم أفريقيا مصطفى شوبير

