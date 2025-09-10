توج المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس بجائزة أفضل لاعب في منافسات الدوري البرتغالي 2024-2024، اليوم الأربعاء.

المهاجم فيكتور جيوكيريس غادر صفوف سبورتينج لشبونة في الصيف، نحو أرسنال، في صفقة كلفت ما يزيد عن 65 مليون يورو.

جيوكيريس أفضل لاعب في الدوري البرتغالي

أقيم حفل توزيع جوائز الأفضل في منافسات الدوري البرتغالي خلال موسم 2024-2025، اليوم الأربعاء.

وقدمت رابطة الدوري البرتغالي، جائزة أفضل لاعب في منافسات الموسم الماضي إلى فيكتور جيوكيريس.

ولم يتمكن جيوكيريس من حضور حفل جوائز الأفضل في الدوري البرتغالي، بحسب ما ذكرت صحيفة ريكورد.

وحقق جيوكيريس، جائزة الأفضل في الدوري البرتغالي، بعدما قاد سبورتينج لشبونة إلى التتويج بالثنائية المحلية.

وعاش جيوكيريس أفضل موسم في مسيرته مع كرة القدم في 2024-2025 رفقة لشبونة، إذ سجل 39 هدفًا وصنع 8 أخرى خلال 33 مباراة فقط في منافسات الدوري البرتغالي.

وكان سبورتينج لشبونة يأمل الحفاظ على خدمات جيوكيريس، لكن السويدي صاحب الـ27 عامًا ضغط كثيرًا على إدارة ناديه من أجل السماح له بالرحيل نحو أرسنال.

واستطاع فيكتور جيوكيريس أن يسجل هدفين في 3 مباريات خاضها حتى الآن مع أرسنال في الدوري الإنجليزي.