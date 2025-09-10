عبر المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس عن سعادته بالحصول، اليوم الأربعاء، على جائزة أفضل لاعب في منافسات الدوري البرتغالي 2024-2025.

جيوكيريس غادر صفوف سبورتينج لشبونة في الصيف، نحو أرسنال، في صفقة كلفت ما يزيد عن 65 مليون يورو، لكنه عاش قبلها موسمًا لا ينسى في الدوري البرتغالي.

جيوكيريس يعلق على جائزة الأفضل في الدوري البرتغالي

أقيم حفل توزيع جوائز الأفضل في منافسات الدوري البرتغالي خلال موسم 2024-2025، اليوم الأربعاء.

وقدمت رابطة الدوري البرتغالي، جائزة أفضل لاعب في منافسات الموسم الماضي إلى فيكتور جيوكيريس.

ولم يتمكن جيوكيريس من حضور حفل جوائز الأفضل في الدوري البرتغالي، بحسب ما ذكرت صحيفة ريكورد.

وقال جيوكيريس في رسالة مصورة: "فخور جدًا بالحصول على هذه الجائزة الرائعة.. أود أن أشكر اللاعبين والجهاز الفني وكل من في النادي، وكذلك جماهير سبورتينج التي جعلت كل شيء ممكن في الموسم الماضي".

وأضاف: "كان موسمًا تاريخيًا لا ينسى بعدما فزنا بالدوري والكأس.. أريد أن أشكر الجميع، وكل من صوت لي".

وعاش جيوكيريس أفضل موسم في مسيرته مع كرة القدم في 2024-2025 رفقة لشبونة، إذ سجل 39 هدفًا وصنع 8 أخرى خلال 33 مباراة فقط في منافسات الدوري البرتغالي.

وكان سبورتينج لشبونة يأمل الحفاظ على خدمات جيوكيريس، لكن السويدي صاحب الـ27 عامًا ضغط كثيرًا على إدارة ناديه من أجل السماح له بالرحيل نحو أرسنال.

واستطاع فيكتور جيوكيريس أن يسجل هدفين في 3 مباريات خاضها حتى الآن مع أرسنال في الدوري الإنجليزي.