رئيس فنربخشة عن مفاوضات مورينيو مع بنفيكا: صدفة غريبة

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:27 م 17/09/2025
مورينيو

مورينيو من مباراة فنربخشة وبنفيكا

اعتبر علي كوتش، رئيس نادي فنربخشة، مفاوضات بنفيكا مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، صدفة غريبة، على حد قوله.

ويجلس مورينيو في منزله، بعد أن أقيل من تدريب فنربخشة التركي قبل أسابيع قليلة بسبب توديع منافسات دوري أبطال أوروبا.

مورينيو يقترب من بنفيكا

غادر مورينيو منصبه في فنربخشة، بعد توديع دوري أبطال أوروبا من الملحق المؤهل إلى دور المجموعات على يد بنفيكا، الفريق البرتغالي نفسه الذي دخل في مفاوضات متقدمة مع صاحب الـ62 عامًا.

ويبحث بنفيكا عن مدرب جديد، بعد إقالة برونو لاج في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

وأفادت تقارير صحفية عدة أن مورينيو أصبح على أعتاب تدريب بنفيكا في ولاية ثانية، بعقد يمتد حتى 2027، علمًا بأنه قاد الفريق نفسه قبل نحو 25 عامًا.

تعليق رئيس فنربخشة

يرى كوتش أن تعاقد بنفيكا المحتمل مع مورينيو، صدفة غريبة.

وقال رئيس فنربخشة في تصريحات نشرها موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي: "سمعت هذا الخبر، ولا أعرف إن كان صحيحًا.. لكن لو كان مورينيو بالفعل في مفاوضات مع بنفيكا، لقلت إنها صدفة غريبة".

يشار إلى أن مورينيو درب فنربخشة في الموسم الماضي 2024-2025، حيث حل الفريق ثانيًا في ترتيب الدوري التركي، بينما ودع الدوري الأوروبي من دور الـ16، وكأس تركيا من دور الـ8.

