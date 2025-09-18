أعلن نادي بنفيكا البرتغالي، تعيين جوزيه مورينيو مديرًا فنيا للفريق، خلفًا لـ برونو لاج.

وأقال نادي بنفيكا، برونو لاج من منصبه عقب الهزيمة أمام قرة كاراباج الأذربيجاني في الجولة الأولى من مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووقع مورينيو لمدة موسمين مع نادي بنفيكا، حتى يونيو 2027.

🦅 Bem-vindo, José Mourinho! — SL Benfica (@SLBenfica) September 18, 2025

ويُسمح لبنفيكا ومورينيو، عدم تمديد العقد للموسم الثاني، بعد 10 أيام من آخر مباراة رسمية خلال الموسم الجاري.

العودة بعد ربع قرن

ويعود مورينيو إلى تدريب بنفيكا البرتغالي من جديد بعد 25 عامًا، منذ ولايته الأولى، التي استمرت شهرين ونصف.

ويبدأ مورينيو تجربة تدريبية جديدة، بعد 20 يومًا من رحيله عن تدريب فنربخشة التركي.

وكان مورينيو قد رحل عن تدريب فنربخشة، بعدما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من مرحلة التصفيات على يد بنيفكا ناديه الجديد.

رسميًا.. إقالة مورينيو من تدريب فنربخشة التركي