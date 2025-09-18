المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

0 2
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

0 0
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

0 3
08:30
تونس‎

تونس‎

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

2 2
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

0 0
21:00
الأخدود

الأخدود

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

العودة بعد ربع قرن.. مورينيو مديرًا فنيا لبنفيكا البرتغالي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

05:56 م 18/09/2025
مورينيو

مورينيو

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي، تعيين جوزيه مورينيو مديرًا فنيا للفريق، خلفًا لـ برونو لاج.

وأقال نادي بنفيكا، برونو لاج من منصبه عقب الهزيمة أمام قرة كاراباج الأذربيجاني في الجولة الأولى من مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووقع مورينيو لمدة موسمين مع نادي بنفيكا، حتى يونيو 2027.

ويُسمح لبنفيكا ومورينيو، عدم تمديد العقد للموسم الثاني، بعد 10 أيام من آخر مباراة رسمية خلال الموسم الجاري.

العودة بعد ربع قرن

ويعود مورينيو إلى تدريب بنفيكا البرتغالي من جديد بعد 25 عامًا، منذ ولايته الأولى، التي استمرت شهرين ونصف.

ويبدأ مورينيو تجربة تدريبية جديدة، بعد 20 يومًا من رحيله عن تدريب فنربخشة التركي.

وكان مورينيو قد رحل عن تدريب فنربخشة، بعدما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من مرحلة التصفيات على يد بنيفكا ناديه الجديد.

رسميًا.. إقالة مورينيو من تدريب فنربخشة التركي

مباراة بنفيكا القادمة
دوري أبطال أوروبا بنفيكا مورينيو الدوري البرتغالي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    44
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
بيراميدز

بيراميدز

0 0
زد

زد

45

بداية الشوط الثاني

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg