كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

0 2
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

0 0
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

0 3
08:30
تونس‎

تونس‎

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

2 2
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

0 0
21:00
الأخدود

الأخدود

مورينيو: بنفيكا أحد أكبر أندية العالم.. وأصبحت أكثر تعطشا للنجاح

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:16 م 18/09/2025
مورينيو

مورينيو مدربا لبنفيكا

أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن سعادته بالعودة إلى تدريب بنفيكا، واصفًا إياه بأحد أكثر الأندية في العالم.

وتوصل بنفيكا لاتفاق مع مورينيو، اليوم الخميس، ليؤكد عودته إلى البرتغال بعد 21 عاما من قيادته غريمه بورتو إلى لقب دوري أبطال أوروبا عام 2004.

ويمتد عقد مورينيو مع بنفيكا حتى نهاية موسم 2026 -2027، لكن لدى المدرب والنادي خيار عدم التجديد في نهاية هذا الموسم.

وقال مورينيو في تصريحات للصحفيين، اليوم الخميس: "وعدي هو أنني سأعيش من أجل بنفيكا، وأعيش من أجل مهمتي".

وأضاف: "أنا مدرب لأحد أكبر الأندية في العالم.. أنا لست المهم، بنفيكا هو المهم، مشجعو بنفيكا هم الأهم، أنا هنا لأخدم بنفيكا".

وأكمل: "اليوم أشعر أنني أكثر تعطشا للنجاح مما كنت عليه قبل 25 عاما".

وتابع: "لم أشعر بأي من الأندية العملاقة الأخرى التي دربتها في العالم بهذا القدر من الشرف والتحفيز الذي أشعر به الآن كمدرب لبنفيكا".

 

بنفيكا الدوري البرتغالي مورينيو José Mourinho

