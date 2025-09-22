المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

1 0
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

0 0
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

0 0
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

مورينيو: لو بقيت في منزلي لحصلت على أموال أكثر من تدريب بنفيكا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:21 م 22/09/2025
مورينيو

جوزيه مورينيو - مدرب بنفيكا

سخر المدرب البرتغالي من الشائعات التي تحيط بقيمة راتبه السنوي مع بنفيكا، موضحًا أنه كان سيحصل على أموال أكثر لو بقي في منزله.

وتولى مورينيو قيادة بنفيكا، بعد أيام قليلة من إقالته من تدريب فنربخشة التركي، عقب توديع منافسات دوري أبطال أوروبا من الملحق الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات على يد الفريق البرتغالي نفسه.

تصريحات مورينيو عن تدريب بنفيكا

فاز بنفيكا في مباراته الأولى مع جوزيه مورينيو (3-0) على إيه في إس، في منافسات الدوري البرتغالي.

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء بنفيكا ضد ريو آفي، قال مورينيو ردًا على شائعات راتبه: "لو كنت بقيت في المنزل حتى نهاية الموسم، لكنت ربحت أكثر من العمل في بنفيكا".

وكان مورينيو حصل على نحو 15 مليون يورو كتعويض مادي بعد إقالته من تدريب فنربخشة.

وأضاف: "كنت أستطيع قضاء بعض الوقت في زيارة عائلتي، لكنني أحب عملي كثيرًا وكنت أفتقد المنافسة على الألقاب، وهو ما يجب على بنفيكا القيام به هذا الموسم لذا هي فرصة كبيرة لي كمدرب وكشخص".

وزاد صاحب الـ62 عامًا: "أنا منفتح على الفوز والخسارة.. هذه الأشياء تعطيني الحافز، وتجعلني أخرج من منطقة الراحة الخاصة بي".

وأكمل: "كانت لدي محادثة بسيطة جدًا مع رئيسي سبورتينج لشبونة وبورتو.. قالا لي حظًا سعيدًا لكن نأمل أن تحصل على المركز الثاني".

قبل أن يختتم: "لو كنت تلقيت عرضًا لتدريب سبورتينج أو بورتو، لا أعلم إن كنت سأوافق، لكن أعتقد أنني كنت سأقول لا بالنظر إلى السرعة الكبيرة التي قلت بها نعم لبنفيكا".

مباراة بنفيكا القادمة
بنفيكا جوزيه مورينيو الدوري البرتغالي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    52
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

