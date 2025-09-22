سخر المدرب البرتغالي من الشائعات التي تحيط بقيمة راتبه السنوي مع بنفيكا، موضحًا أنه كان سيحصل على أموال أكثر لو بقي في منزله.

وتولى مورينيو قيادة بنفيكا، بعد أيام قليلة من إقالته من تدريب فنربخشة التركي، عقب توديع منافسات دوري أبطال أوروبا من الملحق الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات على يد الفريق البرتغالي نفسه.

تصريحات مورينيو عن تدريب بنفيكا

فاز بنفيكا في مباراته الأولى مع جوزيه مورينيو (3-0) على إيه في إس، في منافسات الدوري البرتغالي.

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء بنفيكا ضد ريو آفي، قال مورينيو ردًا على شائعات راتبه: "لو كنت بقيت في المنزل حتى نهاية الموسم، لكنت ربحت أكثر من العمل في بنفيكا".

وكان مورينيو حصل على نحو 15 مليون يورو كتعويض مادي بعد إقالته من تدريب فنربخشة.

وأضاف: "كنت أستطيع قضاء بعض الوقت في زيارة عائلتي، لكنني أحب عملي كثيرًا وكنت أفتقد المنافسة على الألقاب، وهو ما يجب على بنفيكا القيام به هذا الموسم لذا هي فرصة كبيرة لي كمدرب وكشخص".

وزاد صاحب الـ62 عامًا: "أنا منفتح على الفوز والخسارة.. هذه الأشياء تعطيني الحافز، وتجعلني أخرج من منطقة الراحة الخاصة بي".

وأكمل: "كانت لدي محادثة بسيطة جدًا مع رئيسي سبورتينج لشبونة وبورتو.. قالا لي حظًا سعيدًا لكن نأمل أن تحصل على المركز الثاني".

قبل أن يختتم: "لو كنت تلقيت عرضًا لتدريب سبورتينج أو بورتو، لا أعلم إن كنت سأوافق، لكن أعتقد أنني كنت سأقول لا بالنظر إلى السرعة الكبيرة التي قلت بها نعم لبنفيكا".