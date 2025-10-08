المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

- -
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

- -
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

- -
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد 11 عاما.. وعد انتخابي يفتح الباب أمام عودة سيلفا إلى بنفيكا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:21 ص 08/10/2025
برناردو سيلفا

برناردو سيلفا بقميص بنفيكا في 2014

قدم نونو جوميز، أحد المرشحين في انتخابات رئاسة نادي بنفيكا، وعدًا بالسعي نحو إعادة اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا إلى صفوف الفريق الذي بدأ فيه ممارسة كرة القدم قبل 20 عامًا.

وعادت أخبار بنفيكا إلى صدارة عناوين الصحف الرياضية حول العالم، منذ تعيين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في منصب المدير الفني خلفًا لبرونو لاج، منتصف سبتمبر الماضي.

وعد انتخابي

يظهر نونو جوميز الذي كان لاعبًا معروفًا في بنفيكا، ضمن المرشحين لمنصب نائب رئيس النادي لشؤون كرة القدم في قائمة نورونيا لوبيز.

وتقام انتخابات رئاسة بنفيكا في الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري.

وكعادة الانتخابات في أي ناد حول العالم، يقدم المرشحون وعودًا من أجل الحصول على أصوات أعضاء الجمعية العمومية، ما دفع نونو جوميز إلى التأكيد بأنه سيسعى إلى ضم برناردو سيلفا، إذا فاز في الانتخابات.

وقال نونو جوميز في تصريحات نشرتها صحيفة ريكورد البرتغالية: "ضم برناردو سيلفا من ضمن الملفات التي سنعمل عليها في بنفيكا.. إنه تحد كبير، لكننا مستعدون له، ونعمل منذ فترة حتى نكون جاهزين في يومنا الأول".

وأضاف بشأن مستقبل مورينيو: "سيبقى مدربًا لبنفيكا لمدة موسم ونصف آخر.. هذا أمر واضح تمامًا".

قصة برناردو سيلفا مع بنفيكا

بدأ برناردو سيلفا مسيرته في كرة القدم بين صفوف بنفيكا عام 2002، ثم تدرج حتى لعب في فرق تحت 15 و17 و19 عامًا، كما كان ضمن عناصر الفريق الرديف في موسم 2013-2014.

وظهر برناردو مع الفريق الأول في 2014 قبل أن يخرج معارًا نحو موناكو، الفريق الفرنسي الذي اشترى خدماته لاحقًا بـ15 مليون يورو.

ورغم ذلك، لا يملك برناردو سيلفا مسيرة طويلة مع الفريق الأول لبنفيكا، إذ شارك في 3 مباريات رسمية فقط بمجموع 31 دقيقة، لم يسجل خلالها أو يصنع.

وينتهي عقد صاحب الـ31 عامًا مع مانشستر سيتي، الصيف المقبل، ما يسهل مهمة انضمامه إلى بنفيكا قريبًا.

مباراة بنفيكا القادمة
بنفيكا الدوري البرتغالي برناردو سيلفا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    72
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg