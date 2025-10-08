قدم نونو جوميز، أحد المرشحين في انتخابات رئاسة نادي بنفيكا، وعدًا بالسعي نحو إعادة اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا إلى صفوف الفريق الذي بدأ فيه ممارسة كرة القدم قبل 20 عامًا.

وعادت أخبار بنفيكا إلى صدارة عناوين الصحف الرياضية حول العالم، منذ تعيين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في منصب المدير الفني خلفًا لبرونو لاج، منتصف سبتمبر الماضي.

وعد انتخابي

يظهر نونو جوميز الذي كان لاعبًا معروفًا في بنفيكا، ضمن المرشحين لمنصب نائب رئيس النادي لشؤون كرة القدم في قائمة نورونيا لوبيز.

وتقام انتخابات رئاسة بنفيكا في الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري.

وكعادة الانتخابات في أي ناد حول العالم، يقدم المرشحون وعودًا من أجل الحصول على أصوات أعضاء الجمعية العمومية، ما دفع نونو جوميز إلى التأكيد بأنه سيسعى إلى ضم برناردو سيلفا، إذا فاز في الانتخابات.

وقال نونو جوميز في تصريحات نشرتها صحيفة ريكورد البرتغالية: "ضم برناردو سيلفا من ضمن الملفات التي سنعمل عليها في بنفيكا.. إنه تحد كبير، لكننا مستعدون له، ونعمل منذ فترة حتى نكون جاهزين في يومنا الأول".

وأضاف بشأن مستقبل مورينيو: "سيبقى مدربًا لبنفيكا لمدة موسم ونصف آخر.. هذا أمر واضح تمامًا".

قصة برناردو سيلفا مع بنفيكا

بدأ برناردو سيلفا مسيرته في كرة القدم بين صفوف بنفيكا عام 2002، ثم تدرج حتى لعب في فرق تحت 15 و17 و19 عامًا، كما كان ضمن عناصر الفريق الرديف في موسم 2013-2014.

وظهر برناردو مع الفريق الأول في 2014 قبل أن يخرج معارًا نحو موناكو، الفريق الفرنسي الذي اشترى خدماته لاحقًا بـ15 مليون يورو.

ورغم ذلك، لا يملك برناردو سيلفا مسيرة طويلة مع الفريق الأول لبنفيكا، إذ شارك في 3 مباريات رسمية فقط بمجموع 31 دقيقة، لم يسجل خلالها أو يصنع.

وينتهي عقد صاحب الـ31 عامًا مع مانشستر سيتي، الصيف المقبل، ما يسهل مهمة انضمامه إلى بنفيكا قريبًا.