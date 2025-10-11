ألمح كريستوفاو كارفاليو، أحد المرشحين لرئاسة نادي بنفيكا، اليوم السبت، إلى نيته إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه، إذا فاز في الانتخابات المقامة 25 أكتوبر الجاري.

ويتولى مورينيو تدريب بنفيكا في ولاية ثانية، بدأت 18 سبتمبر الماضي.

مرشح لرئاسة بنفيكا يهدد بإقالة مورينيو

وقال كارفاليو، أحد المرشحين الرئاسيين، في تصريحات نشرتها صحيفة ريكورد البرتغالية: "إذا لم يكن مورينيو مناسبًا لمشروع بنفيكا، ولم يحقق النتائج المطلوبة حتى أعياد الميلاد (نهاية عام 2025) فمثل أي مدرب آخر، يجب إنهاء عقده".

واستدرك: "مورينيو بلا شك أفضل مدرب برتغالي.. أتمنى أن يفز بلقب الدوري البرتغالي، وآمل أن يتحقق ذلك تحت رئاستي".

وأضاف موضحًا اسم المدرب الذي يحلم بالتعاقد معه: "تمنيت أن يصبح يورجن كلوب مدربًا لبنفيكا".

واستفاض مبررًا اختيار كلوب: "سأواصل السعي نحو هذا النوع من المدربين.. يجب أن يلعب بنفيكا بطريقة مغايرة عن تلك التي اعتدنا عليها من مورينيو في السنوات الأخيرة، نحن في حاجة إلى كرة هجومية وممتعة".

قبل أن يختتم تصريحاته: "مورينيو لا يقدم عادة عروضًا ممتعة.. أسلوبه في اللعب لا يعجبني ولا يعجب فريقًا مثل بنفيكا، نحن نريد نوعًا آخر من كرة القدم".

يشار إلى أن مورينيو قاد بنفيكا في 5 مباريات رسمية، فاز خلالها مرتين، تعادل في مثلهما، وخسر مرة وحيدة على يد تشيلسي في منافسات دوري أبطال أوروبا.