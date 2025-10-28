المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أبرزهم فايد.. موسم المحترفين المصريين خارج الدوريات الكبرى في أوروبا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:26 م 28/10/2025
فايد

فايد من مباراة سابقة بين أروكا وبنفيكا

يحترف عدد كبير من اللاعبين المصريين خارج الدوريات الكبرى في أوروبا هذا الموسم، أبرزهم عمرو وردة وبلال مظهر وعمر فايد.

وتشهد الدوريات الأوروبية الكبرى في أوروبا، الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي، احتراف 4 لاعبين مصريين هذا الموسم، هم عمر مرموش مع مانشستر سيتي، محمد صلاح مع ليفربول، مصطفى محمد مع نانت ومحمد عبد المنعم مع نيس.

المحترفون المصريون خارج الدوريات الكبرى في أوروبا

تضم الدوريات الأوروبية في موسم 2025-2026 بعيدًا عن المسابقات الكبرى، عددًا واسعًا من اللاعبين المصريين، ربما أكثرهم شهرة بالنسبة إلى الشارع الرياضي المحلي، وردة ومظهر وفايد.

وفيما يلي، ما قدمه الثلاثي وردة ومظهر وفايد هذا الموسم مع فرقهم الأوروبية..

وردة في تجربة ثانية مع لاريسا

يواصل عمرو وردة مسيرته في الدوري اليوناني، المسابقة الوحيدة التي تمكن من إثبات ذاته فيها طيلة مسيرته الاحترافية في أوروبا، الممتدة منذ 2015.

وانضم صاحب الـ32 عامًا هذا الصيف إلى لاريسا اليوناني، الفريق الذي لعب له في موسم 2019-2020 على سبيل الإعارة.

وشارك وردة في 5 مباريات مع لاريسا في الدوري اليوناني 2025-2026، من بينها ثلاثة كأساسي، فيما نجح خلالها في تسجيل هدف وصناعة آخر.

مظهر في رديف أولمبياكوس

وصل بلال مظهر إلى سن 21 عامًا، لكنه لم ينجح بعد في تحقيق أي نجاحات تذكر في مسيرته الاحترافية بأوروبا.

وسعى مظهر إلى إحياء مسيرته بأوروبا في الصيف، عندما وقع على عقد قصير مع الفريق الرديف في أولمبياكوس اليوناني حتى الصيف المقبل 2026.

ولم يخض مظهر أي مباراة بعد مع الفريق الأول بأولمبياكوس، فيما سجل هدفين في ست مباريات لعبها رفقة الفريق الرديف في دوري الدرجة الثانية اليوناني.

فايد في إعارة إلى الدوري البرتغالي

خرج عمر فايد معارًا مرة أخرى من فنربخشة التركي، لينضم في الصيف إلى أروكا.

وبدأ صاحب الـ22 عامًا في الحصول على فرصة اللعب أساسيًا مع أروكا، ليظهر في مباراة بالكأس، ومباراة أخرى في الدوري البرتغالي ضد بنفيكا، حيث خسر فريقه (5-0) أمام رفاق جوزيه مورينيو.

عمرو وردة عمر فايد بلال مظهر

