شن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب بنفيكا، هجومًا ناريًا، على لاعبيه عقب تحقيق الفوز على أتلتيكو لشبونة، في مباراة الدور الرابع لكأس البرتغال، بهدفين نظيفين.

مورينيو هاجم لاعبيه بعد انتهاء المباراة، وتحدث عن شعوره بـ"الخيانة"، وأكد أنه كان يجب إجراء تسعة تغييرات في الشوط الأول من المباراة.

مورينيو يتهم لاعبي بنفيكا بالخيانة

وقال مورينيو عقب انتهاء المباراة: "كان أداء بنفيكا في الشوط الأول سيئًا، وخاصة أنه كان بالمعنى الذي يؤلمني أكثر، عندما تتخاذل عن تقديم كل مجهوداتك".

ويرى مورينيو أن هناك العديد من اللاعبين لم يكونوا جادين، ولم يتعاملوا مع الأمور كما ينبغي، ليقوم المدرب البرتغال باستبدال أربع لاعبين مباشرة فور نهاية الشوط الأول.

وأضاف: "بين شوطي المباراة، حددتُ في غرفة الملابس اللاعبين الذين أرغب في إبقائهم، كان هناك لاعبان يرغبان في اللعب، أما التسعة الآخرون فلم يفعلوا ذلك".

وواصل: "كان الموقف سيئًا. كنت هادئًا بين الشوطين، لكنني كنت صريحًا جدًا، قلت إن هناك أشياءً لن أقبلها من بعض اللاعبين".

ويحتل بنفيكا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري البرتغالي الممتاز، برصيد 25 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن بورتو، متصدر الترتيب.

ويتولى المدرب السابق لتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد المسؤولية الفنية لبنفيكا منذ سبتمبر الماضي، بعد إقالته من تدريب فنربخشة التركي.

وخسر الفريق البرتغالي مبارياته الأربعة في دوري أبطال أوروبا حتى الآن، ليحتل المركز قبل الأخير في الترتيب، وسيخوض بنفيكا مباراته القادمة ضد أياكس أمستردام.