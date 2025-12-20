أعلن فريق بورتو البرتغالي انضمام المدافع البرازيلي تياجو سيلفا إلى صفوف الفريق، بعد مفاوضات دارت بين الطرفين في الفترة الأخيرة.

وأكد النادي البرتغالي عبر حسابه الرسمي على إكس انضمام اللاعب إلى صفوف الفريق، ليعود إليهم من جديد بعد سنوات طويلة انضم فيها إلى دوريات مختلفة.

وكان قد قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو في منشور له عبر حسابه الرسمي على إكس: "تياجو سيلفا سينضم إلى نادي بورتو، المدافع البرازيلي يعود إلى أوروبا كما هو مخطط له، تم توقيع اتفاقية قصيرة الأجل لضم اللاعب".

وأضاف: "اللاعب كان مطلوبًا بشدة من مجلس إدارة الفريق البرتغالي، تم توقيع صفقة حتى يونيو 2026، بالإضافة إلى خيار التمديد حتى يونيو 2027".

وكان قد أعلن فريق فلومينينسي البرازيلي رحيل سليفا قبل 6 أشهر من نهاية عقده مع الفريق، حيث نشر النادي بيانًا عبر فيه امتنانه للفترة التي قضاها اللاعب معهم.

وأشارت التقارير في وقت سابق، إلى أن اللاعب كان يرغب في الرحيل إلى أحد الأندية الأوروبية، للظهور بشكل جيد وتعزيز فرصة تواجده في كأس العالم 2026 رفقة منتخب البرازيل.

وكان قد علق اللاعب على رحيله عن صفوف الفريق البرازيلي في وقت سابق، قائلاً: "كان وقتنا معًا أقصر مما كنا نتصور، ولكنه كان مثيرًا بما يكفي لخلق ذكريات سأعتز بها مدى الحياة".

وأضاف: "أنا ممتن للغاية للنادي، والجهاز التدريبي، وزملائي في الفريق، وعائلتي، وخاصة للجماهير، الذين حولوا هذا الحلم إلى حقيقة، وجعلوني أشعر وكأنني في بيتي منذ اليوم الأول في فلومينينسي".