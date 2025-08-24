المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أسبوع المحترفين.. تيبو يساهم في فوز "رديف" ماينز وعبد المجيد يخسر برباعية

وسيم أحمد

كتب - وسيم أحمد

06:56 م 24/08/2025
تيبو جبريال

تيبو جبريال - لاعب رديف ماينز الألماني

شارك اللاعب المصري تيبو جبريال، لاعب الفريق الثاني "الرديف" لماينز الألماني في فوز فريقه بنتيجة 3-0 على حساب شتوتجارت كيكرز في بطولة الدوري الألماني (ريجونال ليجا).

ولعب تيبو كبديل حيث دخل اللقاء في الدقيقة 70 من زمن المباراة وظهر بشكل جيد.

سليم طلب مع هيرتا برلين

وفي نفس المسابقة، شارك سليم طلب رفقة الفريق الثاني "الرديف" لهيرتا برلين الألماني في التعادل مع جريفسوالد بنتيجة 1-1.

وتواجد سليم في التشكيل الأساسي لهيرتا برلين، قبل أن يتم استبداله قبل نهاية المباراة.

مشاركة كاملة لعبد المجيد

وفي مباراة أخرى، تعرض الفريق الثاني "الرديف" لهامبورج الألماني لهزيمة ثقيلة برباعية نظيفة أمام أولدينبيرج، في مباراة شهدت مشاركة عمر عبد المجيد الذي بدأ المواجهة من التشكيل الأساسي ولم يخرج طوال الـ90 دقيقة.

وبذلك يحتل هامبورج المركز الـ14 في مجموعة الشمال، فيما يحتل ماينز المركز الـ 6 في مجموعة جنوب غرب، أما هيرتا برلين فيتواجد في المركز العاشر في مجموعة شمال شرق.

الدوري الألماني عمر عبد المجيد سليم طلب تيبو جبريال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg