شارك اللاعب المصري تيبو جبريال، لاعب الفريق الثاني "الرديف" لماينز الألماني في فوز فريقه بنتيجة 3-0 على حساب شتوتجارت كيكرز في بطولة الدوري الألماني (ريجونال ليجا).

ولعب تيبو كبديل حيث دخل اللقاء في الدقيقة 70 من زمن المباراة وظهر بشكل جيد.

سليم طلب مع هيرتا برلين

وفي نفس المسابقة، شارك سليم طلب رفقة الفريق الثاني "الرديف" لهيرتا برلين الألماني في التعادل مع جريفسوالد بنتيجة 1-1.

وتواجد سليم في التشكيل الأساسي لهيرتا برلين، قبل أن يتم استبداله قبل نهاية المباراة.

مشاركة كاملة لعبد المجيد

وفي مباراة أخرى، تعرض الفريق الثاني "الرديف" لهامبورج الألماني لهزيمة ثقيلة برباعية نظيفة أمام أولدينبيرج، في مباراة شهدت مشاركة عمر عبد المجيد الذي بدأ المواجهة من التشكيل الأساسي ولم يخرج طوال الـ90 دقيقة.

وبذلك يحتل هامبورج المركز الـ14 في مجموعة الشمال، فيما يحتل ماينز المركز الـ 6 في مجموعة جنوب غرب، أما هيرتا برلين فيتواجد في المركز العاشر في مجموعة شمال شرق.