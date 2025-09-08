المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
خطوة جديدة.. الصاوي ينتقل إلى سي إف كلوج الروماني

وسيم أحمد

كتب - وسيم أحمد

10:55 م 08/09/2025
عمر الصاوي

عمر الصاوي

أنهى اللاعب المصري الروماني عمر الصاوي إجراءات انتقاله إلى صفوف نادي إف سي كلوج الروماني على سبيل الإعارة قادمًا من صفوف رابيد بوخارست الروماني.

ويشارك فريق كلوج في الدوري الروماني الممتاز، ويحتل حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الروماني.

وكان الصاوي قد عاد مع بداية الموسم إلى ناديه رابيد بوخارست بعد انتهاء إعارته مع نادي Sepsi OSK الروماني قبل أن يعيره رابيد من جديد إلى "fc Cluj" حتى نهاية الموسم الجاري.

ويعد عمر الصاوي من أب مصري وأم رومانية من مواليد 2004 ومركزه هو صانع الألعاب والجناح الأيسر.

وشارك الصاوي الموسم الماضي في 27 مباراة رفقة Sepsi OSK سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.

الصاوي في منتخبات رومانيا

موهبة الصاوي جعلته محط أنظار المنتخبات الرومانية في المراحل السنية المختلفة، وبالفعل انضم إلى منتخبات تحت 17 و18 و19 عاما في رومانيا.

والآن هو يتواجد في صفوف منتخب رومانيا تحت 20 عاما.

