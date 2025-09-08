خطوة جديدة.. الصاوي ينتقل إلى سي إف كلوج الروماني

أنهى اللاعب المصري الروماني عمر الصاوي إجراءات انتقاله إلى صفوف نادي إف سي كلوج الروماني على سبيل الإعارة قادمًا من صفوف رابيد بوخارست الروماني.

ويشارك فريق كلوج في الدوري الروماني الممتاز، ويحتل حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الروماني.

وكان الصاوي قد عاد مع بداية الموسم إلى ناديه رابيد بوخارست بعد انتهاء إعارته مع نادي Sepsi OSK الروماني قبل أن يعيره رابيد من جديد إلى "fc Cluj" حتى نهاية الموسم الجاري.

ويعد عمر الصاوي من أب مصري وأم رومانية من مواليد 2004 ومركزه هو صانع الألعاب والجناح الأيسر.

وشارك الصاوي الموسم الماضي في 27 مباراة رفقة Sepsi OSK سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.

الصاوي في منتخبات رومانيا

موهبة الصاوي جعلته محط أنظار المنتخبات الرومانية في المراحل السنية المختلفة، وبالفعل انضم إلى منتخبات تحت 17 و18 و19 عاما في رومانيا.

والآن هو يتواجد في صفوف منتخب رومانيا تحت 20 عاما.