بعد فشل اتفاقه مع الأهلي.. برونو لاج يتفاوض على تدريب السد القطري

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:26 م 01/10/2025
برونو لاج

البرتغالي برونو لاج

كشفت تقارير صحفية برتغالية، اليوم الأربعاء، اهتمام السد القطري بالتعاقد مع المدرب برونو لاج لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وارتبط البرتغالي برونو لاج بقيادة النادي الأهلي ولكن لم يتم التوصل لأي اتفاق لأسباب مادية.

وذكرت صحيفة "A Bola" البرتغالية أن السد القطري مهتم بالتعاقد مع برونو لاج.

وأضافت أن السد تواصل مع برونو لاج، وتُجرى المفاوضات بينهما لتحديد إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

ولم يحقق السد أي فوز في سبتمبر الماضي، ولذلك يرغب في إنهاء عقد مدربه فيليكس سانشيز وتعيين طاقم فني جديد، بسبب النتائج السيئة التي جعلت الفريق يحتل المركز السابع بالدوري القطري برصيد 8 نقاط.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن برونو بلا نادٍ منذ إقالته من بنفيكا، ويأمل في العودة إلى الملاعب قريبًا، حيث تلقى عدة عروض، إحداها من مصر والأخرى من روسيا، لكن لم تُلبي هذه العروض رغبته في العودة للتدريب.

 

الأهلي السد القطري برونو لاج

