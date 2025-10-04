السد القطري يقدم عرضا ضخما للتعاقد مع سباليتي

قدّم نادي السد القطري عرضا ضخما للتعاقد مع المدير الفني الإيطالي لوتشيانو سباليتي، بحسب تقارير صحفية في إيطاليا.

وتدرس إدارة نادي السد في إقالة الإسباني فيليكس سانشيز من منصب المدير الفني للفريق، بسبب عدم رضاها عن النتائج في الفترة الأخيرة.

سباليتي، المدرب السابق لمنتخب إيطاليا، يقضي فترة راحة منذ إقالته قبل عدة أشهر، لكن الاهتمام بخدماته لم يتوقف، حيث دخل دوائر اهتمامات عدة أندية مؤخرا.

ووفقا لما ذكره موقع "فوتبول إيطاليا"، قام النادي القطري بتقديم عرض رسمي له بقيمة مالية مغرية، لكن لم يتم الكشف عن قيمتها.

وأشار التقرير إلى أن سباليتي، الذي اقترن اسمه مؤخرا بتدريب الاتحاد السعودي، يفكر في العقد المقدم له من السد، والذي يمتد لعامين.

ولا يُتوقع أن يُحسم القرار في وقت قريب، إذ لا يزال المدرب الإيطالي في مرحلة التقييم والتفكير بشأن خطوته المقبلة.