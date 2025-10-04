المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
16:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

السد القطري يقدم عرضا ضخما للتعاقد مع سباليتي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:32 ص 04/10/2025
سباليتي

لوتشيانو سباليتي

قدّم نادي السد القطري عرضا ضخما للتعاقد مع المدير الفني الإيطالي لوتشيانو سباليتي، بحسب تقارير صحفية في إيطاليا.

وتدرس إدارة نادي السد في إقالة الإسباني فيليكس سانشيز من منصب المدير الفني للفريق، بسبب عدم رضاها عن النتائج في الفترة الأخيرة.

سباليتي، المدرب السابق لمنتخب إيطاليا، يقضي فترة راحة منذ إقالته قبل عدة أشهر، لكن الاهتمام بخدماته لم يتوقف، حيث دخل دوائر اهتمامات عدة أندية مؤخرا.

ووفقا لما ذكره موقع "فوتبول إيطاليا"، قام النادي القطري بتقديم عرض رسمي له بقيمة مالية مغرية، لكن لم يتم الكشف عن قيمتها.

وأشار التقرير إلى أن سباليتي، الذي اقترن اسمه مؤخرا بتدريب الاتحاد السعودي، يفكر في العقد المقدم له من السد، والذي يمتد لعامين.

ولا يُتوقع أن يُحسم القرار في وقت قريب، إذ لا يزال المدرب الإيطالي في مرحلة التقييم والتفكير بشأن خطوته المقبلة.

 

الدوري القطري السد القطري لوتشيانو سباليتي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

