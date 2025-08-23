المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رابع ناد.. كريستيانو رونالدو يسجل المئوية مع النصر

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

04:52 م 23/08/2025
رونالدو

رونالدو يحتفل بهدفه الـ100 مع النصر

بلغ كريستيانو رونالدو المئوية الأولى مع النصر، عصر اليوم السبت، ليصبح الفريق السعودي، رابع نادٍ يسجل له اللاعب البرتغالي 100 هدف أو أكثر في مسيرته الطويلة مع كرة القدم.

ويواصل البالغ من العمر 40 عامًا الدفاع عن شعار النصر منذ انضمامه في يناير 2023.

رونالدو يسجل الهدف 100 مع النصر

نجح كريستيانو رونالدو في إحراز الهدف المئة بقميص النصر، اليوم السبت، من ركلة جزاء سكنت شباك الأهلي خلال لقاء الفريقين في نهائي منافسات كأس السوبر السعودي 2025.

واستطاع رونالدو الوصول إلى الهدف رقم 100 في 112 مباراة خاضها مع النصر على النحو الآتي:

- الدوري السعودي: 74 هدفًا

- دوري أبطال آسيا: 14 هدفًا

- كأس الملك: 3 أهداف

- السوبر السعودي: 3 أهداف

- البطولة العربية: 6 أهداف

وحقق رونالدو جائزة الهداف في 3 مسابقات مع النصر، إذ فاز بها في الدوري السعودي مرتين في 2024 و2025 على الترتيب، كما حصدها في البطولة العربية التي أقيمت في 2023 تحت اسم كأس الملك سلمان.

4 أندية

أصبح النصر رابع نادٍ يسجل له كريستيانو رونالدو 100 هدف أو أكثر في مسيرته مع كرة القدم، كالتالي:

- ريال مدريد: 450 هدفًا

- مانشستر يونايتد: 145 هدفًا

- يوفنتوس: 101 هدفًا

- النصر: 100 هدفًا

وكان رونالدو سجل 5 أهداف فقط بقميص سبورتينج لشبونة قبل أن يبدأ انطلاقته الحقيقية في منافسات الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر يونايتد، عندما انتقل إليه في 2003.

يشار إلى أن رونالدو تجاوز أيضًا المئوية الأولى مع المنتخب البرتغالي، إذ يملك 138 هدفًا دوليًا كأكثر من سجل في تاريخ منتخبات كرة القدم.

النصر
النصر
أخبار إحصائيات
كريستيانو رونالدو النصر كأس السوبر السعودي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg