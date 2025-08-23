بلغ كريستيانو رونالدو المئوية الأولى مع النصر، عصر اليوم السبت، ليصبح الفريق السعودي، رابع نادٍ يسجل له اللاعب البرتغالي 100 هدف أو أكثر في مسيرته الطويلة مع كرة القدم.

ويواصل البالغ من العمر 40 عامًا الدفاع عن شعار النصر منذ انضمامه في يناير 2023.

رونالدو يسجل الهدف 100 مع النصر

نجح كريستيانو رونالدو في إحراز الهدف المئة بقميص النصر، اليوم السبت، من ركلة جزاء سكنت شباك الأهلي خلال لقاء الفريقين في نهائي منافسات كأس السوبر السعودي 2025.

واستطاع رونالدو الوصول إلى الهدف رقم 100 في 112 مباراة خاضها مع النصر على النحو الآتي:

- الدوري السعودي: 74 هدفًا

- دوري أبطال آسيا: 14 هدفًا

- كأس الملك: 3 أهداف

- السوبر السعودي: 3 أهداف

- البطولة العربية: 6 أهداف

وحقق رونالدو جائزة الهداف في 3 مسابقات مع النصر، إذ فاز بها في الدوري السعودي مرتين في 2024 و2025 على الترتيب، كما حصدها في البطولة العربية التي أقيمت في 2023 تحت اسم كأس الملك سلمان.

4 أندية

أصبح النصر رابع نادٍ يسجل له كريستيانو رونالدو 100 هدف أو أكثر في مسيرته مع كرة القدم، كالتالي:

- ريال مدريد: 450 هدفًا

- مانشستر يونايتد: 145 هدفًا

- يوفنتوس: 101 هدفًا

- النصر: 100 هدفًا

وكان رونالدو سجل 5 أهداف فقط بقميص سبورتينج لشبونة قبل أن يبدأ انطلاقته الحقيقية في منافسات الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر يونايتد، عندما انتقل إليه في 2003.

يشار إلى أن رونالدو تجاوز أيضًا المئوية الأولى مع المنتخب البرتغالي، إذ يملك 138 هدفًا دوليًا كأكثر من سجل في تاريخ منتخبات كرة القدم.