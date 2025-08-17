المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تقارير: بافارد يقرر الانتقال إلى ليل الفرنسي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:41 م 17/08/2025
بافارد

بافارد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن تحديد بنجامين بافارد مدافع إنتر الإيطالي، مستقبله في الموسم الجديد.

وفتح إنتر باب الرحيل أمام بافارد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن بافارد قرر الانتقال إلى ليل الفرنسي خلال الصيف الجاري.

بافارد يرفض نيوم السعودي

وأوضح التقرير، أن نادي نيوم السعودي من أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب، لكنه رفض هذه الخطوة، عندما تواصل النادي مع محيط بافارد.

ويريد بافارد الاستمرار في أوروبا، ليكون له فرصة في التواجد في كأس العالم 2026 مع منتخب فرنسا.

وأشار الموقع إلى، أن نادي جالاتا سراي التركي، أبدى رغبته في التعاقد مع بافارد.

راتب بافاد يعيق انتقاله إلى ليل

ويبقى الراتب هو العائق الوحيد في عودة بافارد إلى ناديه ليل مرة أخرى؛ حيث إنه يتقاضى مع إننتر راتب سنوي 5.5 مليون يورو، ولكن ذلك يفوق قدرات النادي الفرنسي.

بعد أزمة صحية خلال لقاء فولهام.. برايتون يعلن وفاة أحد مشجعيه

وانضم بافارد إلى إنتر في صيف 2023 قادمًا من نادي باير ميونخ الألماني.

وشارك بافارد في 69 مباراة مع إنتر في مختلف البطولات والمسابقات، حيث سجل هدفًا وصنع 4 آخرين.

إنتر ميلان
إنتر ميلان
أخبار إحصائيات
الدوري الإيطالي ليل بافارد نيوم إنتر

