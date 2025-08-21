المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إصابة بايلي عضليًا في أول ظهور له مع روما بعد انتقاله من أستون فيلا

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

11:37 ص 21/08/2025
بايلي

روما

ذكرت شبكة "سكاي إيطاليا" أن الجامايكي ليون بايلي، لاعب أستون فيلا المنتقل حديثًا إلى صفوف روما، تعرض لإصابة عضلية في مرانه الأول مع الفريق الإيطالي يوم الأربعاء.

وأوضحت التقارير أن بايلي شعر بآلام عضلية في ساقه خلال الحصة التدريبية، ليخضع بعدها لفحوصات تحت إشراف الجهاز الطبي لروما لتحديد حجم الإصابة وفترة غيابه.

وكان روما قد أعلن رسميًا تعاقده مع بايلي على سبيل الإعارة من أستون فيلا مقابل 1.7 مليون جنيه إسترليني (2 مليون يورو)، مع وجود بند خيار شراء بقيمة 19 مليون جنيه إسترليني (22 مليون يورو).

اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا كان قد انضم للفريق الإيطالي في اليوم نفسه الذي تعرض فيه للإصابة، ما يثير قلق جماهير "الذئاب" بشأن جاهزيته للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

الدوري الإيطالي روما

