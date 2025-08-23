يستعد نادي نابولي، بطل الدوري الإيطالي، لانطلاقة موسمه الجديد بمواجهة ساسولو في ملعب مابي بمدينة ريدجو إميليا، اليوم السبت.

تشهد المباراة الظهور الأول لنجم مانشستر سيتي السابق كيفن دي بروين، إلى جانب سكوت مكتوميناي ولورينزو لوكا، في خطوة تعكس طموحات الفريق بقيادة المدرب أنطونيو كونتي.

إصابة لوكاكو تدفع نابولي لضم مهاجم جديد

نابولي، الذي استثمر بقوة هذا الصيف لتعزيز تشكيلته، يعول على دي بروين لقيادة خط الوسط، بينما يتولى لوكا قيادة الهجوم في غياب روميلو لوكاكو، الذي سيغيب لمدة 3-4 أشهر بسبب إصابة في الفخذ.

كما يحرس أليكس ميريت المرمى بدلاً من الوافد الجديد فانيا ميلينكوفيتش سافيتش، فيما يواصل أليساندرو بونجيورنو تعافيه من الإصابة.

على الجانب الآخر، يعود ساسولو إلى الدوري الإيطالي بعد تتويجه بلقب دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي بقيادة المدرب فابيو جروسو.

ويعتمد الفريق على نجمه دومينيكو بيراردي لتحدي حامل اللقب في هذا الاختبار الكبير.

نابولي يضع خطة محكمة لتأمين نجومه الثلاثة بعقود طويلة

تشكيلة المباراة الرسمية:

ساسولو:

توراتي، والوكيويتز، رومانيا، موهاريموفيتش، دويغ، ليباني، كوني، بولوكا، بيراردي، بينامونتي، لورينتي

نابولي:

ميريت، دي لورينزو، رحماني، خوان جيسوس، أوليفيرا، لوبوتكا، بوليتانو، أنجيسا، دي بروين، مكتوميناي، لوكا

