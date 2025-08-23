توتنهام يستهدف نيكو باز لتعويض خسارة إيزي

كشف خبير الانتقالات فابريزيو رومانو عن تحركات نادي توتنهام هوتسبير للتعاقد مع صانع الألعاب الأرجنتيني نيكو باز، نجم كومو الإيطالي وقادم من ريال مدريد، في محاولة لتعويض خسارة صفقة إيبيريتشي إيزي لصالح أرسنال، وتعزيز خطه الهجومي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

خسارة إيزي لا توقف توتنهام

كان توتنهام قد اقترب من ضم إيزي (27 عامًا) من كريستال بالاس، لكن إصابة كاي هافيرتز دفعت أرسنال للتدخل بسرعة، مقدمًا شروط دفع أكثر مرونة وسرعة، مما دفع إيزي، وهو مشجع للجانرز منذ طفولته، لاختيار العودة إلى أرسنال في اللحظات الأخيرة، في ضربة قوية لتطلعات توتنهام.

توتنهام يصل لقمة ليفربول برقم قياسي على حساب جوارديولا

لكن السبيرز لم يستسلموا، حيث أظهر الفريق قوته بفوز ساحق على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، محافظًا على نظافة شباكه في مباراتيه الأوليين بالبريميرليج، ليتصدر جدول الترتيب.

ويسعى توتنهام الآن لتعزيز خطه الهجومي بالتعاقد مع جناح مثل سافينيو وصانع ألعاب بمواصفات نيكو باز.

وفقًا لصحيفتي "التايمز" و"التليجراف"، برز باز (21 عامًا) كهدف رئيسي لتوتنهام، وأكدت صحيفة "ماركا" أن النادي يجهز عرضًا رسميًا لضمه.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على ليدز يونايتد

ماذا قدم نيكو باز مع كومو؟

انضم باز إلى كومو من ريال مدريد الصيف الماضي، وأبهر الجميع في الدوري الإيطالي بتسجيله 6 أهداف وصناعته 9 تمريرات حاسمة، ليتوج كأفضل لاعب تحت 23 عامًا في المسابقة.