كلام فى الكورة
كونتي بعد الفوز على ساسولو: نحتاج للصبر لانسجام دي بروين وماكتوميناي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:04 ص 24/08/2025
كونتي

أنطونيو كونتي

أكد أنطونيو كونتي، المدير الفني لنابولي، أن فريقه لا يزال بحاجة إلى المزيد من الوقت والصبر من أجل الوصول إلى أفضل نسخة ممكنة، رغم الانتصار المريح على ساسولو بنتيجة (2-0) في الجولة الافتتاحية من الدوري الإيطالي.

أول ظهور رسمي لماكتوميناي ودي بروي

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي الجديد كيفن دي بروين ولورينزو لوكا في التشكيلة الأساسية، بينما سجل سكوت ماكتوميناي ودي بروين هدفي الفوز، في أول ظهور رسمي لهما بقميص نابولي.

إصابة لوكاكو تدفع نابولي لضم مهاجم جديد

وقال كونتي في تصريحاته لشبكة "DAZN إيطاليا": "هناك دائمًا مجال للتحسين، اعتمدت على بعض اليقينيات من الموسم الماضي، وسأدخل اللاعبين الجدد تدريجيًا حتى نصل إلى الانسجام المطلوب".

وأضاف: "أعمل على دمج خط الوسط القديم مع دي بروين، لم نملك وقتًا كافيًا لذلك بعد، لكني ألاحظ بعض المؤشرات الإيجابية، سكوت ماكتوميناي مقاتل يجيد التسلل من العمق والتسديد من بعيد، وقد طبقنا في هدفه موقفًا تدربنا عليه كثيرًا".

كما أشاد كونتي بقدرات دي بروين، موضحًا: "كيفن مختلف عن باقي لاعبي الوسط، يحب التحرك بحرية أكثر من دخول منطقة الجزاء، ونسعى لضمان التغطية الكاملة للمساحات بوجوده".

نابولي يعلن التعاقد مع الصفقة السابعة في ميركاتو الصيف

نابولي
نابولي
أخبار إحصائيات
الدوري الإيطالي نابولي كيفن دي بروين أنطونيو كونتي سكوت ماكتوميناي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

