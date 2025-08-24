أكد أنطونيو كونتي، المدير الفني لنابولي، أن فريقه لا يزال بحاجة إلى المزيد من الوقت والصبر من أجل الوصول إلى أفضل نسخة ممكنة، رغم الانتصار المريح على ساسولو بنتيجة (2-0) في الجولة الافتتاحية من الدوري الإيطالي.

أول ظهور رسمي لماكتوميناي ودي بروي

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي الجديد كيفن دي بروين ولورينزو لوكا في التشكيلة الأساسية، بينما سجل سكوت ماكتوميناي ودي بروين هدفي الفوز، في أول ظهور رسمي لهما بقميص نابولي.

وقال كونتي في تصريحاته لشبكة "DAZN إيطاليا": "هناك دائمًا مجال للتحسين، اعتمدت على بعض اليقينيات من الموسم الماضي، وسأدخل اللاعبين الجدد تدريجيًا حتى نصل إلى الانسجام المطلوب".

وأضاف: "أعمل على دمج خط الوسط القديم مع دي بروين، لم نملك وقتًا كافيًا لذلك بعد، لكني ألاحظ بعض المؤشرات الإيجابية، سكوت ماكتوميناي مقاتل يجيد التسلل من العمق والتسديد من بعيد، وقد طبقنا في هدفه موقفًا تدربنا عليه كثيرًا".

كما أشاد كونتي بقدرات دي بروين، موضحًا: "كيفن مختلف عن باقي لاعبي الوسط، يحب التحرك بحرية أكثر من دخول منطقة الجزاء، ونسعى لضمان التغطية الكاملة للمساحات بوجوده".

