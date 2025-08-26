المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

صحيفة إيطالية تستبعد انتقال فاردي إلى كريمونيزي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:11 م 26/08/2025
فاردي

فاردي

علقت صحيفة لاجازيت ديللو سبورت، على الأنباء التي ربطت المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي بالانتقال إلى كريمونيزي الصاعد حديثًا إلى الدوري الإيطالي، مؤكدة أن الصفقة تبدو غير واقعية.

وقالت الصحيفة في تقرير نشره الخبير في كرة القدم الإيطالية، مينا رزوقي: "سأكون مصدومة إذا انضم فاردي إلى كريمونيزي. النادي يعمل بميزانية محدودة للغاية. صحيح أنهم يبحثون عن مهاجم، وفاردي من الناحية الفنية مناسب، لكن الأمر ليس بهذه البساطة."

وأضافت: "الإعلام الإيطالي ربطه بتجربته الناجحة تحت قيادة كلاوديو رانييري، ومن الطبيعي أن يُفكَّر في العمل مع مدرب إيطالي آخر. لكن كريمونيزي يقوده دافيدي نيكولا، وهو مدرب متخصص في إنقاذ الفرق من الهبوط، وليس بالضرورة صاحب مشروع طويل الأمد."

واختتمت: "السؤال الأهم: هل هذا ما يريده فاردي فعلًا؟ لست متأكدة أن كريمونيزي يضعه على رأس أولوياته. القرار النهائي سيعتمد على مدى قبول اللاعب لهذه الظروف."

الدوري الإيطالي فاردي كريمونيزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg