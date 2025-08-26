صحيفة إيطالية تستبعد انتقال فاردي إلى كريمونيزي

علقت صحيفة لاجازيت ديللو سبورت، على الأنباء التي ربطت المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي بالانتقال إلى كريمونيزي الصاعد حديثًا إلى الدوري الإيطالي، مؤكدة أن الصفقة تبدو غير واقعية.

وقالت الصحيفة في تقرير نشره الخبير في كرة القدم الإيطالية، مينا رزوقي: "سأكون مصدومة إذا انضم فاردي إلى كريمونيزي. النادي يعمل بميزانية محدودة للغاية. صحيح أنهم يبحثون عن مهاجم، وفاردي من الناحية الفنية مناسب، لكن الأمر ليس بهذه البساطة."

وأضافت: "الإعلام الإيطالي ربطه بتجربته الناجحة تحت قيادة كلاوديو رانييري، ومن الطبيعي أن يُفكَّر في العمل مع مدرب إيطالي آخر. لكن كريمونيزي يقوده دافيدي نيكولا، وهو مدرب متخصص في إنقاذ الفرق من الهبوط، وليس بالضرورة صاحب مشروع طويل الأمد."

واختتمت: "السؤال الأهم: هل هذا ما يريده فاردي فعلًا؟ لست متأكدة أن كريمونيزي يضعه على رأس أولوياته. القرار النهائي سيعتمد على مدى قبول اللاعب لهذه الظروف."