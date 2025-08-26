يواصل نادي يوفنتوس الإيطالي مساعيه لتعزيز مركز الظهير الأيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث أفادت تقارير إيطالية بأن النادي يجري محادثات مكثفة مع أتلتيكو مدريد لضم ناهويل مولينا، بينما يدرس صفقة تبادلية محتملة مع ميلان تشمل دوسان فلاهوفيتش وأليكسيس ساليمايكيرس.

وفقًا لصحيفة "توتوسبورت"، يبرز ساليمايكيرس، لاعب ميلان، كأحد الأهداف الرئيسية ليوفنتوس لتدعيم الجبهة اليمنى، حيث اضطر الفريق للاعتماد على بيير كالولو في هذا المركز بشكل مؤقت خلال مباراة بارما، تاركًا الوافد الجديد جواو ماريو على دكة البدلاء.

صفقة تبادل محتملة بين يوفنتوس وميلان

ويشار إلى أن يوفنتوس قد يعرض مهاجمه دوسان فلاهوفيتش في صفقة تبادلية لإتمام الصفقة.

في المقابل، يبدي ماسيميليانو أليجري، مدرب ميلان، رغبة في استعادة فلاهوفيتش، الذي سبق له العمل معه، لكن تردد الروسونيري في التخلي عن سايليمايكيرس قد يعقد المفاوضات.

كما يواجه ميلان تحديًا آخر يتمثل في إقناع فلاهوفيتش بالانتقال إلى سان سيرو، خاصة مع ضرورة تخفيض راتبه البالغ 12 مليون يورو سنويًا في عامه الأخير مع يوفنتوس.

على صعيد آخر، أكدت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" استمرار المحادثات بين يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بشأن الظهير الأيمن ناهويل مولينا، مع إمكانية إدراج نيكو جونزاليس، هدف أتلتيكو، في الصفقة.