أكد ستيفانو بيولي، المدير الفني لفيورنتينا، أن المهاجم البوسني إدين دجيكو أصبح جاهزًا للمشاركة أساسيًا في مواجهة الإياب أمام بوليسيا ضمن الدور الفاصل المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي، والمقرر إقامتها غدًا الخميس على ملعب مابي بمدينة ريدجو إميليا.

وكان فيورنتينا قد وضع قدمًا في دور المجموعات بعد الفوز ذهابًا بثلاثية نظيفة خارج ملعبه، في لقاء شهد تسجيل المهاجم الإيطالي مويس كين قبل أن يتعرض للطرد، ما تسبب في غيابه عن مباراة العودة.

غياب كين يفتح الباب أمام دجيكو في الدوري الأوروبي

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "دجيكو عانى من بعض المشاكل في الأسبوع الماضي، لكنه تدرب بشكل جيد وهو الآن جاهز للعب، صحيح أنه يختلف في أسلوبه عن كين، لكنه قادر على التمركز بذكاء، والاحتفاظ بالكرة، ومساعدة زملائه في بناء الهجمات".

وأضاف المدرب الإيطالي أن المهاجم الجديد روبرتو بيكولي لم يتم تسجيله بعد في قائمة الفريق الأوروبية، ما يؤجل ظهوره الأول، لكنه أشاد بإمكانياته قائلاً: "بيكولي لديه خصائص مهمة، يعرف كيف يحتفظ بالكرة ويتحرك في منطقة الجزاء، كما يتمتع بالشخصية المناسبة لتمثيل فيورنتينا".

وبخصوص سوق الانتقالات، أوضح بيولي أنه لا يستبعد تعزيز الصفوف في الأيام الأخيرة قبل غلق الميركاتو، لكنه شدد على أن الأولوية تبقى للتعاقد مع لاعبين يتناسبون مع مشروع النادي، مضيفًا: "قلت للإدارة بوضوح (إذا وجدنا أسماء تناسب خطتنا فهذا أمر جيد، وإذا لم يحدث، سنواصل بما نملكه من عناصر)".