المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد إيقاف كين.. بيولي: دجيكو جاهز لقيادة هجوم فيورنتينا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:43 م 27/08/2025
بيولي

ستيفانو بيولي

أكد ستيفانو بيولي، المدير الفني لفيورنتينا، أن المهاجم البوسني إدين دجيكو أصبح جاهزًا للمشاركة أساسيًا في مواجهة الإياب أمام بوليسيا ضمن الدور الفاصل المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي، والمقرر إقامتها غدًا الخميس على ملعب مابي بمدينة ريدجو إميليا.

وكان فيورنتينا قد وضع قدمًا في دور المجموعات بعد الفوز ذهابًا بثلاثية نظيفة خارج ملعبه، في لقاء شهد تسجيل المهاجم الإيطالي مويس كين قبل أن يتعرض للطرد، ما تسبب في غيابه عن مباراة العودة.

غياب كين يفتح الباب أمام دجيكو في الدوري الأوروبي

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "دجيكو عانى من بعض المشاكل في الأسبوع الماضي، لكنه تدرب بشكل جيد وهو الآن جاهز للعب، صحيح أنه يختلف في أسلوبه عن كين، لكنه قادر على التمركز بذكاء، والاحتفاظ بالكرة، ومساعدة زملائه في بناء الهجمات".

وأضاف المدرب الإيطالي أن المهاجم الجديد روبرتو بيكولي لم يتم تسجيله بعد في قائمة الفريق الأوروبية، ما يؤجل ظهوره الأول، لكنه أشاد بإمكانياته قائلاً: "بيكولي لديه خصائص مهمة، يعرف كيف يحتفظ بالكرة ويتحرك في منطقة الجزاء، كما يتمتع بالشخصية المناسبة لتمثيل فيورنتينا".

وبخصوص سوق الانتقالات، أوضح بيولي أنه لا يستبعد تعزيز الصفوف في الأيام الأخيرة قبل غلق الميركاتو، لكنه شدد على أن الأولوية تبقى للتعاقد مع لاعبين يتناسبون مع مشروع النادي، مضيفًا: "قلت للإدارة بوضوح (إذا وجدنا أسماء تناسب خطتنا فهذا أمر جيد، وإذا لم يحدث، سنواصل بما نملكه من عناصر)".

فيورنتينا
فيورنتينا
أخبار إحصائيات
فيورنتينا الدوري الأوروبي ستيفانو بيولي فيورنتينا ضد بوليسيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg