بدأ بارما الإيطالي في التعرف على أحدث صفقاته، بنجامين كريماتشي، لاعب الوسط الأمريكي من مواليد 2005، الذي انضم إلى صفوف الفريق قادمًا من إنتر ميامي الأمريكي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

كريماتشي، الذي كان هدفًا ليوفنتوس في الأشهر الماضية، وُلد ونشأ في الولايات المتحدة لكنه يمتلك أصولًا إيطالية وجواز سفر أرجنتيني، واختار تمثيل المنتخب الأمريكي الأول بعد أن ارتدى قميص منتخب الأرجنتين تحت 20 عامًا.

نشأ اللاعب في أكاديميات كي بيسكاين ووستون، قبل أن ينضم إلى قطاع الناشئين في إنتر ميامي، حيث تمت ترقيته إلى الفريق الأول عام 2023 كلاعب "هوم جراون".

وخاض هناك 107 مباريات سجل خلالها 8 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة، بجانب اللعب إلى جوار نجوم عالميين مثل ليونيل ميسي ولويس سواريز.

يُوصف كريماتشي بأنه "لاعب وسط حديث"، صاحب الجودة الفنية والسرعة العالية، وليس مجرد لاعب "box to box".

يتميز بقدرته على صناعة الفرص والتسجيل، بينما ينتظره في إيطاليا تحدي تطوير قدراته الدفاعية وقراءته للعب في مرحلة فقدان الاستحواذ.