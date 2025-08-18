أعلن نادي نابولي الإيطالي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم الفريق في أحد المباريات الودية.

وتعرض لوكاكو لإصابة في الفخذ، خلال مواجهة أولمبياكوس الودية، يوم 14 أغسطس الجاري.

تفاصيل إصابة لوكاكو

أصدر نادي نابولي، اليوم الإثنين، بيانا رسميا، يكشف خلاله تفاصيل الإصابة التي يعاني منها لوكاكو، دون الكشف عن مدة غيابه.

وقال نابولي في بيانه: "بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة أولمبياكوس، خضع روميلو لوكاكو لفحوصات في مستشفى بينيتا جراندي والتي كشفت عن إصابة بالغة في العضلة المستقيمة الفخذية في فخذه الأيسر".

إصابة لوكاكو تدفع نابولي لضم مهاجم جديد

وأتم بيان نابولي: "وقد بدأ اللاعب البلجيكي الدولي برنامجه التأهيلي، وسيخضع أيضًا لاستشارة جراحية".

وكان لوكاكو أحد أبرز العناصر في تشكيل نابولي الموسم الماضي، والذي ساهم في قيادة كتيبة المدرب أنطونيو كونتي لتحقيق لقب الدوري الإيطالي، بعدما سجل 14 هدفًا وصنع 10 آخرين.

