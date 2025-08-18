تقارير: يوفنتوس يرفض عرضًا من أهلي جدة لضم لوكاتيلي

رفض نادي يوفنتوس الإيطالي، عرضًا من أهلي جدة السعودي، لضم مانويل لوكاتيلي لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويبحث أهلي جدة عن التعاقد مع لاعب وسط خلال الانتقالات الجارية استعدادًا للموسم الجديد.

يوفنتوس يرفض رحيل لاعبه لأهلي جدة

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المختص في سوق الانتقالات، فإن أهلي جدة قدّم عرضًا بقيمة 25 مليون يورو، لكن يوفنتوس رفض العرض.

وأوضح رومانو، أن المفاوضات توقفت تمامًا، وأصبح أهلي جدة يبحث عن لاعبين وسط غير لوكاتيلي.

ويُعد دينيس زكريا لاعب وسط موناكو الفرنسي، هو أبرز المرشحين للانضمام إلى بطل آسيا خلال الانتقالات الجارية.

تدعيم الوسط مستمر.. أهلي جدة يستهدف صفقة سويسرية

أهلي جدة ينتظر دينيس زكريا

وذكر رومانو، أن زكريا لم يمنح أهلي جدة الضوء الأخضر لنادي أهلي جدة حتى الآن لمعرفة طلباته الشخصية.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد كشفت في وقت سابق، عن تقديم نادي أهلي جدة عرضًا بقيمة 45 مليون يورو لضم دينيس زكريا من أهلي جدة خلال الصيف الجاري.

صفقات أهلي جدة الصيفية

وتعاقد أهلي جدة مع 4 صفقات خلال الانتقالات الصيفية، حيث ضم إنزو ميلوت من شتوتجارت الألماني، ومحمد عبد الرحمن من نادي الاتفاق السعودي، وعبد الله الخيبري من الرياضي، ومحمد أبو الشامات من نادي الخليج.