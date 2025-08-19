المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تقارير: إنتر ينسحب من صفقة لوكمان

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:10 م 19/08/2025
لوكمان

أديمولا لوكمان

أكدت تقارير إعلامية أن نادي إنتر ميلان قرر الانسحاب من صفقة التعاقد مع النيجيري أديمولا لوكمان، مهاجم أتالانتا منافسه في الدوري الإيطالي.

وأفادت تقارير صحفية سابقا بأن لوكمان يُعد هدفا رئيسيا لإنتر لدعم خط الهجوم، لكنه لم يتوصل حتى الآن لاتفاق مع أتالانتا، بسبب الخلاف على المقابل المادي.

تقارير: يوفنتوس يرفض عرضًا من أهلي جدة لضم لوكاتيلي

اللاعب غاب عن التدريبات للضغط على أتالانتا للسماح له بالرحيل إلى إنتر في الميركاتو الصيفي الحالي، كما جمع متعلقاته من غرفة ملابس الفريق.

إنتر ينسحب من صفقة لوكمان

وفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن إنتر تخلى عن سعيه لضم لوكمان، ومن المقرر أن يركز على أهداف أخرى، ربما لاعب وسط جديد بدلاً من مهاجم جديد.

ويتدرب لوكمان حاليا بشكل فردي في ملعب أتالانتا بعد توقف المفاوضات، ومن المرجح أن يُغرّمه النادي.

سبورت: بافارد معروض على برشلونة

وتزعم الصحيفة أن أتالانتا بإمكانه أيضا تخفيض أجر لوكمان بأثر رجعي عن الأيام التي لم يكن فيها حاضرا مع بقية زملائه في الفريق.

وكان لوكا بيركاسي، الرئيس التنفيذي لأتالانتا، أكد وجود اتفاق رسمي مع لوكمان على إمكانية بيعه هذا الصيف، لكنه يتضمن بندا يمنع اللاعب من التوقيع بأي نادٍ آخر في إيطاليا.

ويدافع لوكمان (27 عاما) عن ألوان أتالانتا منذ انضمامه للفريق في 2022 قادما من لايبزيج، مسجلا للفريق الإيطالي 52 هدفا في 118 مباراة في كافة المسابقات.

جدول مباريات اليوم

مباراة أتالانتا القادمة
إنتر ميلان أتالانتا أديمولا لوكمان

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

