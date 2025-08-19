الدوري الإيطالي.. لياو يغيب عن ميلان في جولة الافتتاح

سيغيب البرتغالي رافاييل لياو، جناح ميلان، عن فريقه في افتتاح مشواره بالدوري الإيطالي هذا الموسم بعد تعرضه لإصابة.

ميلان يستهل مشواره في الدوري الإيطالي 2025-2026 بمواجهة كريمونيزي في الجولة الأولى يوم السبت المقبل.

وأعلن ميلان أن لياو البالغ 26 عاما تعرض لإصابة في ربلة ساقه اليمنى خلال فوز فريقه على باري 2-0 في كأس إيطاليا يوم الأحد الماضي.

وأضاف النادي اللومباردي: "لن يكون اللاعب متاحا ضد كريمونيزي، وسيتم تقييم حالته يوميا قبل المباراة التالية أمام ليتشي".

وغادر لياو الملعب ضد باري بعد وقت قصير من افتتاحه التسجيل في الدقيقة 14 على ملعب سان سيرو.

وكان ميلان أنهى الموسم المنصرم في المركز الثامن بالدوري الإيطالي "سيري آ" وفشل في التأهل إلى المسابقات الأوروبية.

ويسعى "الروسونيري" لتقديم موسم أفضل تحت قيادة مدربه الجديد ماسيميليانو أليجري (58 عاما) الذي سبق أن أشرف عليه بين عامي 2010 و2014.

وشارك لياو في 50 مباراة مع ميلان بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 12 هدفا وقدّم 13 تمريرة حاسمة.

