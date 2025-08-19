المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

هل يهدد غياب لياو انطلاقة ميلان في الدوري الإيطالي؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:17 م 19/08/2025
لياو

رافائيل لياو

يواجه نادي ميلان ضربة موجعة قبل انطلاق مشواره في الدوري الإيطالي لموسم 2025-26، حيث تأكد غياب نجمه البرتغالي رافائيل لياو عن المباراة الافتتاحية أمام كريمونيزي الصاعد حديثًا، بسبب إصابة في ربلة الساق.

لماذا يغيب لياو عن انطلاقة الدوري الإيطالي؟

وأفادت تقارير من الصحفي جيانلوكا دي مارزيو، الثلاثاء، أن لياو، البالغ من العمر 26 عامًا، تعرض لإصابة طفيفة خلال مباراة كأس إيطاليا أمام باري، والتي انتهت بفوز ميلان 2-0.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي من هنا

وسجل النجم البرتغالي الهدف الأول في تلك المباراة، لكنه اضطر لمغادرة الملعب بعد دقيقتين فقط من تسجيله بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يخضع لياو لمتابعة يومية لتقييم حالته، مع آمال بأن يكون جاهزًا للمشاركة في الجولة الثانية ضد ليتشي خارج الديار.

من سيعوض لياو في مواجهة كريمونيزي؟

وفي ظل غيابه، سيعتمد المدرب ماسيميليانو أليجري على كريستيان بوليسيتش كخيار رئيسي في مركز الجناح، مع إمكانية الاستعانة بصامويل تشوكويزي، أليكسيس سايليمايكيرس، أو يونس موسى لتعويض الغياب.

مواعيد مبارايات ميلان المقبلة من هنا

في الوقت ذاته، لن يكون المهاجم نوح أوكافور متاحًا كبديل، حيث اقترب من إتمام انتقاله إلى نادي ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ميلان القادمة
ميلان الدوري الإيطالي رافائيل لياو ماسيميليانو أليجري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg