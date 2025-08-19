هل يهدد غياب لياو انطلاقة ميلان في الدوري الإيطالي؟

يواجه نادي ميلان ضربة موجعة قبل انطلاق مشواره في الدوري الإيطالي لموسم 2025-26، حيث تأكد غياب نجمه البرتغالي رافائيل لياو عن المباراة الافتتاحية أمام كريمونيزي الصاعد حديثًا، بسبب إصابة في ربلة الساق.

لماذا يغيب لياو عن انطلاقة الدوري الإيطالي؟

وأفادت تقارير من الصحفي جيانلوكا دي مارزيو، الثلاثاء، أن لياو، البالغ من العمر 26 عامًا، تعرض لإصابة طفيفة خلال مباراة كأس إيطاليا أمام باري، والتي انتهت بفوز ميلان 2-0.

وسجل النجم البرتغالي الهدف الأول في تلك المباراة، لكنه اضطر لمغادرة الملعب بعد دقيقتين فقط من تسجيله بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يخضع لياو لمتابعة يومية لتقييم حالته، مع آمال بأن يكون جاهزًا للمشاركة في الجولة الثانية ضد ليتشي خارج الديار.

من سيعوض لياو في مواجهة كريمونيزي؟

وفي ظل غيابه، سيعتمد المدرب ماسيميليانو أليجري على كريستيان بوليسيتش كخيار رئيسي في مركز الجناح، مع إمكانية الاستعانة بصامويل تشوكويزي، أليكسيس سايليمايكيرس، أو يونس موسى لتعويض الغياب.

في الوقت ذاته، لن يكون المهاجم نوح أوكافور متاحًا كبديل، حيث اقترب من إتمام انتقاله إلى نادي ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.