قادما من أستون فيلا.. روما يعلن تعاقده مع ليون بايلي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:42 م 20/08/2025
ليون بايلي

ليون بايلي

أعلن نادي روما الإيطالي عن تعاقده مع الجناح الجامايكي ليون بايلي قادما من أستون فيلا الإنجليزي.

وأكد روما في بيان رسمي اليوم الأربعاء، تعاقده مع بايلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يحقق 3 أرقام تاريخية

وقال روما في بيانه إنه يملك خيار شراء اللاعب بشكل نهائي في نهاية الموسم مقابل 22 مليون يورو.

وبات بايلي، الذي اختار القميص رقم 31، أول لاعب كرة قدم جامايكي في تاريخ "الذئاب".

ولعب بايلي (28 عاما) في صفوف أستون فيلا في المواسم الـ4 الماضية وسجل 22 هدفا في 144 مباراة بمختلف المسابقات.

مانشستر سيتي يبدأ مفاوضاته مع باريس من أجل دوناروما

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي الصفقة السابعة التي يبرمها نادي العاصمة الإيطالية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واستعان "الجيالوروسي" بخدمات المدير الفني المخضرم جانبييرو جاسبيريني، مدرب أتالانتا سابقا، ضمن مساعيه للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام منذ عام 2018.

ويستهل روما مشواره في نسخة الموسم الجديد من الدوري الإيطالي باستضافة نظيره بولونيا في الجولة الأولى من "سيري آ" يوم السبت المقبل على الملعب الأولمبي.

