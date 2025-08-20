قادما من أستون فيلا.. روما يعلن تعاقده مع ليون بايلي

أعلن نادي روما الإيطالي عن تعاقده مع الجناح الجامايكي ليون بايلي قادما من أستون فيلا الإنجليزي.

وأكد روما في بيان رسمي اليوم الأربعاء، تعاقده مع بايلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وقال روما في بيانه إنه يملك خيار شراء اللاعب بشكل نهائي في نهاية الموسم مقابل 22 مليون يورو.

وبات بايلي، الذي اختار القميص رقم 31، أول لاعب كرة قدم جامايكي في تاريخ "الذئاب".

ولعب بايلي (28 عاما) في صفوف أستون فيلا في المواسم الـ4 الماضية وسجل 22 هدفا في 144 مباراة بمختلف المسابقات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي الصفقة السابعة التي يبرمها نادي العاصمة الإيطالية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واستعان "الجيالوروسي" بخدمات المدير الفني المخضرم جانبييرو جاسبيريني، مدرب أتالانتا سابقا، ضمن مساعيه للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام منذ عام 2018.

ويستهل روما مشواره في نسخة الموسم الجديد من الدوري الإيطالي باستضافة نظيره بولونيا في الجولة الأولى من "سيري آ" يوم السبت المقبل على الملعب الأولمبي.

