ميلان يقترب من ضم بونيفاس لاعب ليفركوزن

بات ميلان الإيطالي قريبا من التعاقد مع فيكتور بونيفاس لاعب باير ليفركوزن الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن ميلان وباير ليفركوزن يجريان محادثات متقدمة بشأن صفقة فيكتور بونيفاس.

وأشار رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، إلى أن المفاوضات وصلت إلى هذه المرحلة اليوم بعد موافقة فيكتور على عرض ميلان.

بينما ذكر فلوريان بليتنبرج، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" أن ميلان وفيكتور بونيفاس توصلا إلى اتفاق شفهي كامل، وهو ما يسهل الاتفاق بين الناديين.

وتجدر الإشارة إلى أن المهاجم النيجيري انضم إلى باير ليفركوزن في صيف 2023 قادما من يونيون سان جلواز البلجيكي، ويمتد عقده الحالي حتى 2028.

وشارك اللاعب صاحب الـ24 عاما في 27 مباراة مع ليفركوزن بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 11 هدفا وصنع هدفين.

