كلام فى الكورة
ميلان يقترب من ضم بونيفاس لاعب ليفركوزن

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:19 م 20/08/2025
فيكتور بونيفاس

فيكتور بونيفاس

بات ميلان الإيطالي قريبا من التعاقد مع فيكتور بونيفاس لاعب باير ليفركوزن الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن ميلان وباير ليفركوزن يجريان محادثات متقدمة بشأن صفقة فيكتور بونيفاس.

مع اقترابه من الرحيل عن برشلونة.. جيرونا مهتم بضم بينيا

وأشار رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، إلى أن المفاوضات وصلت إلى هذه المرحلة اليوم بعد موافقة فيكتور على عرض ميلان.

بينما ذكر فلوريان بليتنبرج، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" أن ميلان وفيكتور بونيفاس توصلا إلى اتفاق شفهي كامل، وهو ما يسهل الاتفاق بين الناديين.

خبير مالي:ليفربول لديه القدرة على مواصلة الإنفاق الكبير

وتجدر الإشارة إلى أن المهاجم النيجيري انضم إلى باير ليفركوزن في صيف 2023 قادما من يونيون سان جلواز البلجيكي، ويمتد عقده الحالي حتى 2028.

وشارك اللاعب صاحب الـ24 عاما في 27 مباراة مع ليفركوزن بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 11 هدفا وصنع هدفين.

ميلان باير ليفركوزن فيكتور بونيفاس

