كلام فى الكورة
بداية محبطة لبايلي.. إصابة في أول تدريب مع روما

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:58 م 20/08/2025
بايلي

الدولي الجامايكي ليون بايلي

استهل الدولي الجامايكي ليون بايلي مشواره مع نادي روما الإيطالي بتعثر غير متوقع، حيث تعرض لإصابة عضلية خلال أول جلسة تدريبية له مع الفريق، بعد انتقاله من أستون فيلا الإنجليزي.

وصل بيلي (28 عامًا) إلى العاصمة الإيطالية أمس، الثلاثاء 19 أغسطس 2025، لإجراء الفحوصات الطبية وتوقيع عقد انتقاله صباح اليوم.

الصفقة تمت على سبيل الإعارة بقيمة 3 ملايين يورو، مع خيار الشراء بمبلغ 20 مليون يورو إضافة إلى 2 مليون يورو كحوافز.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، شهدت الجلسة التدريبية الأولى لبيلي مع روما توقفه عن الحركة في النهاية ممسكًا بساقه.

لم يتم تحديد مدى خطورة الإصابة بعد، لكن هناك قلق من أن الجناح المهاجم قد يغيب عن المباريات الأولى للجيالوروسي، ربما حتى ما بعد فترة التوقف الدولي.

يذكر أن بيلي، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ28 في وقت سابق من أغسطس، عانى من سلسلة إصابات عضلية خلال موسمه الأخير مع أستون فيلا.

روما الدوري الإيطالي أستون فيلا ليون بايلي

