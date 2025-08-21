يسعى لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو للعودة إلى يوفنتوس، ناديه السابق، بعدما تأكد رحيله عن أولمبيك مارسيليا.

مارسيليا أعلن عرض رابيو للبيع، بعد اشتباكه مع زميله جوناثان رو عقب الخسارة أمام رين في افتتاح الدوري الفرنسي قبل أيام.

وأفاد موقع "فوتبول إيطاليا" بأن رابيو البالغ من العمر 30 عاما تواصل مع مسؤولي يوفنتوس لعرض خدماته.

وأشار التقرير إلى أن النادي الإيطالي درس عرض رابيو، لكنه يركز حاليا على لاعبين آخرين لدعم خط الوسط، على رأسهم ماثيو أورايلي، لاعب برايتون، الذي يُعتبر البديل الأمثل لدوجلاس لويز، المتوقع انضمامه إلى نوتنجهام فورست.

وانضم رابيو إلى مارسيليا في سبتمبر 2024 بعدما قرر عدم مواصلة المشوار مع يوفنتوس الإيطالي بعد وصوله إلى نهاية عقده مع "السيدة العجوز".

وفي الموسم الماضي، شارك لاعب الوسط الفرنسي في 31 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف وقدّم 6 تمريرات حاسمة.

