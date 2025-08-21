المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد تأكد رحيله عن مارسيليا.. رابيو يسعى للعودة إلى يوفنتوس

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:50 ص 21/08/2025
رابيو

أدريان رابيو

يسعى لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو للعودة إلى يوفنتوس، ناديه السابق، بعدما تأكد رحيله عن أولمبيك مارسيليا.

مارسيليا أعلن عرض رابيو للبيع، بعد اشتباكه مع زميله جوناثان رو عقب الخسارة أمام رين في افتتاح الدوري الفرنسي قبل أيام.

7 بطاقات أخيرة.. من يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا؟

وأفاد موقع "فوتبول إيطاليا" بأن رابيو البالغ من العمر 30 عاما تواصل مع مسؤولي يوفنتوس لعرض خدماته.

وأشار التقرير إلى أن النادي الإيطالي درس عرض رابيو، لكنه يركز حاليا على لاعبين آخرين لدعم خط الوسط، على رأسهم ماثيو أورايلي، لاعب برايتون، الذي يُعتبر البديل الأمثل لدوجلاس لويز، المتوقع انضمامه إلى نوتنجهام فورست.

صباحك أوروبي.. رحيل جديد عن تشيلسي

وانضم رابيو إلى مارسيليا في سبتمبر 2024 بعدما قرر عدم مواصلة المشوار مع يوفنتوس الإيطالي بعد وصوله إلى نهاية عقده مع "السيدة العجوز".

وفي الموسم الماضي، شارك لاعب الوسط الفرنسي في 31 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف وقدّم 6 تمريرات حاسمة.

جدول مباريات اليوم

يوفنتوس أدريان رابيو أولمبيك مارسيليا

