يتجه انتقال النيجيري فيكتور بونيفاس مهاجم باير ليفركوزن إلى ميلان نحو الحسم، بعدما كشفت تقارير صحفية أن وكيل أعماله يستعد للوصول إلى إيطاليا خلال الساعات المقبلة لعقد جلسة مع إدارة "الروسونيري".

ميلان يحسم خياره الهجومي

ووفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن ميلان قطع خطوة متقدمة نحو ضم بونيفاس عقب انسحابه من التفاوض مع مانشستر يونايتد بشأن راسموس هويليوند، حيث قدم عرضًا للحصول على المهاجم النيجيري على سبيل الإعارة مع خيار الشراء النهائي.

وأشارت شبكة "سكاي سبورت" إلى أن الأطراف الثلاثة، ميلان وليفركوزن ووكيل اللاعب، سيعملون اليوم على استكمال الجوانب التعاقدية والأوراق الرسمية، على أمل إنهاء الصفقة قبل المباراة الافتتاحية للفريق في الدوري الإيطالي أمام كريمونيزي يوم السبت المقبل.

موافقته نهائية ومخاوف طبية

وأوضحت التقارير أن الناديين توصلا بالفعل إلى اتفاق حول صيغة الانتقال وقيمته، بينما منح بونيفاس موافقته النهائية على ارتداء قميص ميلان.

في المقابل، سلطت بعض وسائل الإعلام الإيطالية الضوء على المخاوف المتعلقة بالحالة البدنية للمهاجم صاحب الـ24 عامًا، الذي عانى من عدة إصابات في الفترة الماضية وخضع لعمليتين جراحيتين في الركبة قبل خمس سنوات.